Sujetos en motora cometen “carjacking” frente a un hospital en Caguas

Un hombre de 61 años reportó haber sido víctima de “carjacking” en la tarde del martes en la avenida Degetau, a cercanías del hospital Pavía en Caguas.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el perjudicado indicó que, mientras transitaba por el lugar, se detuvo y se bajó del vehículo para verificar el baúl.

Acto seguido, dos individuos a bordo de una motora, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, lo despojaron de su Lexus NX300, color gris, del año 2020, con número de tablilla JWG-107.

Los asaltantes también se apropiaron de un reloj marca Rolex valorado en $14,000 y $1,500 en efectivo.

Posteriormente, los agresores abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno.