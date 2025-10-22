Sujetos en motora cometen “carjacking” frente a un hospital en Caguas
El asalto ocurrió cuando el conductor se bajó del vehículo para verificar el baúl
22 de octubre de 2025 - 7:34 AM
Un hombre de 61 años reportó haber sido víctima de “carjacking” en la tarde del martes en la avenida Degetau, a cercanías del hospital Pavía en Caguas.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el perjudicado indicó que, mientras transitaba por el lugar, se detuvo y se bajó del vehículo para verificar el baúl.
Acto seguido, dos individuos a bordo de una motora, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, lo despojaron de su Lexus NX300, color gris, del año 2020, con número de tablilla JWG-107.
Los asaltantes también se apropiaron de un reloj marca Rolex valorado en $14,000 y $1,500 en efectivo.
Posteriormente, los agresores abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas continúa con la pesquisa.
