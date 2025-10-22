Opinión
22 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sujetos en motora cometen “carjacking” frente a un hospital en Caguas

El asalto ocurrió cuando el conductor se bajó del vehículo para verificar el baúl

22 de octubre de 2025 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía se movilizó al caserío Jardines del Paraíso donde arrestó a dos sospechosos a quienes les ocuparon un arma de fuego. (Archivo)
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas continúa con la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 61 años reportó haber sido víctima de “carjacking” en la tarde del martes en la avenida Degetau, a cercanías del hospital Pavía en Caguas.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el perjudicado indicó que, mientras transitaba por el lugar, se detuvo y se bajó del vehículo para verificar el baúl.

Acto seguido, dos individuos a bordo de una motora, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, lo despojaron de su Lexus NX300, color gris, del año 2020, con número de tablilla JWG-107.

Los asaltantes también se apropiaron de un reloj marca Rolex valorado en $14,000 y $1,500 en efectivo.

Posteriormente, los agresores abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas continúa con la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
