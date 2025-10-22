La Policía investiga el asesinato de una persona cuyo cuerpo fue encontrado en llamas
Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente registrado en Salinas
22 de octubre de 2025 - 8:01 PM
22 de octubre de 2025 - 8:01 PM
El cuerpo de una persona fue encontrado, en la tarde de este martes, en llamas en una carretera de Salinas, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cuerpo de una persona quemada a orillas de la carretera PR-706, en el sector Juliá.
Al llegar, los agentes encontrar el cuerpo en llamas de una persona. La Uniformada indicó, en el informe, que el cuerpo también presentó heridas de proyectil de bala.
Unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Guayama se encuentran en el lugar, junto con personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: