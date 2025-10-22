Opinión
22 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
La Policía investiga el asesinato de una persona cuyo cuerpo fue encontrado en llamas

Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente registrado en Salinas

22 de octubre de 2025 - 8:01 PM

La Policía dijo que a las 4:58 p.m. del domingo, personal del Cuerpo de Bomberos acudió a extinguir un automóvil en llamas y al culminar esas labores observaron entre los restos del vehículo un cuerpo totalmente calcinado. (Archivo)
Un cadáver en llamas fue encontrado en la tarde de este martes en una carretera de Salinas
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona fue encontrado, en la tarde de este martes, en llamas en una carretera de Salinas, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cuerpo de una persona quemada a orillas de la carretera PR-706, en el sector Juliá.

Al llegar, los agentes encontrar el cuerpo en llamas de una persona. La Uniformada indicó, en el informe, que el cuerpo también presentó heridas de proyectil de bala.

Unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Guayama se encuentran en el lugar, junto con personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

