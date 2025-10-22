La Policía investiga el asesinato de una persona cuyo cuerpo fue encontrado en llamas

El cuerpo de una persona fue encontrado, en la tarde de este martes, en llamas en una carretera de Salinas, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cuerpo de una persona quemada a orillas de la carretera PR-706, en el sector Juliá.

Al llegar, los agentes encontrar el cuerpo en llamas de una persona. La Uniformada indicó, en el informe, que el cuerpo también presentó heridas de proyectil de bala.