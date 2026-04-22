Irán abre fuego contra 3 buques en el estrecho de Ormuz

Dubái - Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que subrayó la amenaza continua para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques, que según medios iraníes fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.

Pero Trump dijo que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes, y los ataques reforzaron los peligros para el tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz.

Eso significa que incluso si el alto el fuego se mantiene en gran medida -e Irán y Estados Unidos no reanudan ataques importantes-, la guerra seguirá pesando fuertemente sobre la economía global. Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el coste de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos -y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

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Irán no ha dado ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarían hasta que se levante el bloqueo.

Tres barcos atacados en el estrecho de Ormuz

Irán abrió fuego contra un buque portacontenedores en el estrecho el miércoles por la mañana, y un segundo fue atacado poco tiempo después, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

La televisión estatal iraní informó más tarde que los buques estaban bajo custodia de la Guardia Revolucionaria y estaban siendo llevados a Irán. Identificó a las embarcaciones como el MSC Francesca y el Epaminodes. No fue posible contactar de inmediato a los propietarios de los buques para solicitar comentarios.

Las incautaciones suponen una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con la delegación estadounidense después de que otras dos rondas de conversaciones con el gobierno de Trump terminaran en guerra abierta.

Las agencias semioficiales Nour News, Fars y Mehr informaron luego que la Guardia atacó un tercer buque llamado el Euphoria. Dijeron que el buque había quedado “varado” en la costa iraní, sin dar más detalles.

El centro de Operaciones Marítimas de Comercio (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico, una agencia de monitoreo dirigida por el ejército británico que informó por primera vez de los ataques, indicó que el primer buque fue atacado a las 7:55 de la mañana por una lancha cañonera de la Guardia Revolucionaria que no llamó al buque antes de disparar. Añadió que nadie resultó herido en el ataque.

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Sin embargo, Nour News de Irán informó que la Guardia solo abrió fuego contra el buque después de que este hubiera “ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes”. La agencia semioficial iraní Fars describió el ataque como que Irán “hace cumplir legalmente su control sobre el estrecho de Ormuz”.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

No está claro cuándo se reanudarán las conversaciones

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho -que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos- ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán y los ataques con misiles de Teherán no golpean a Israel y a Oriente Medio en general, los ataques en el estrecho y las anteriores interdicciones estadounidenses de buques iraníes muestran que la amenaza marítima se mantiene.

Sin ningún acuerdo diplomático, esos ataques pueden continuar, probablemente disuadiendo a más buques incluso de intentar pasar por el estrecho, y restringir aún más los suministros energéticos globales.

En las primeras operaciones del miércoles, el crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de 98 dólares por barril, un 35% más desde que comenzó la guerra.

Irán pareció atrincherarse el miércoles. Su Guardia Revolucionaria prometió “asestar golpes aplastantes más allá de la imaginación del enemigo a sus activos restantes en la región”.

Partidarios de línea dura de la teocracia iraní realizaron concentraciones en todo el país a última hora del martes que incluyeron a la Guardia Revolucionaria trasladando misiles y lanzadores a lugares públicos por primera vez desde que comenzó el alto el fuego, en una señal de desafío a Israel y a Estados Unidos, que dedicaron gran parte de su campaña de ataques aéreos a destruir el arsenal de misiles balísticos del país.

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No está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. Dos funcionarios paquistaníes dijeron a The Associated Press que Islamabad aún está esperando noticias de Teherán sobre cuándo enviará una delegación para otra ronda. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a The Associated Press que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Un muerto en ataque con dron en Líbano

En Líbano, donde la guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, estalló después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques iniciales, la Agencia Nacional de Noticias, dirigida por el Estado, dijo que un ataque matutino con dron israelí contra la aldea de Jabbour mató a una persona e hirió a otras dos.

El ejército de Israel negó que hubiera atacado la zona.

Desde que un alto el fuego de 10 días entró en vigor allí el viernes, ha habido varios ataques israelíes mientras Hezbollah reivindicó su primer ataque el martes.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3,375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. Más de 2,290 personas han muerto en Líbano, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena han muerto en estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del servicio estadounidense en toda la región han muerto.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.