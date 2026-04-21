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Donald Trump extiende el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

El mandatario justificó su decisión asegurando que el “Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido”

21 de abril de 2026 - 4:40 PM

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“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el líder estadounidense en la red Truth Social. (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego, que debía expirar el miércoles, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

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“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el líder estadounidense en la red Truth Social.

Trump justificó su decisión asegurando que el “Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido” y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el “ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”.

A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Luego del ataque sorpresa del ejército israelí a Teherán, capital iraní, en la mañana del 13 de junio de 2025, la república islámica respondió a la agresión lanzando un centenar de drones y misiles hacia, Tel Aviv, la ciudad de mayor población en Israel, impactando catastróficamente infraestructura.Miembros de las fuerzas de seguridad de Israel se mantenían inspeccionando el sábado varios edificios residenciales impactados por los misiles lanzados por Irán, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. De momento, el gobierno de Israel no informó sobre personas heridas o que fallecieron durante el ataque de Irán.
1 / 24 | En imágenes: ataque con misiles y drones provoca daños significativos en Tel Aviv. Luego del ataque sorpresa del ejército israelí a Teherán, capital iraní, en la mañana del 13 de junio de 2025, la república islámica respondió a la agresión lanzando un centenar de drones y misiles hacia, Tel Aviv, la ciudad de mayor población en Israel, impactando catastróficamente infraestructura. - The Associated Press

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Trump decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió el presidente. “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, agregó sobre las negociaciones.

Trump advirtió además de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría “los bombardeos” contra la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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