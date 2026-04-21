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Donald Trump asegura que él hubiera ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente”

El mandatario hizo las afirmaciones mientras defendía su desempeño como comandante en jefe

21 de abril de 2026 - 2:31 PM

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Durante su carrera política, Trump ha modificado la tradicional doctrina intervencionista del Partido Republicano y ha hecho campaña con la promesa de priorizar la política interna y evitar la implicación en costosos conflictos prolongados en el exterior (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera estado al frente del país, y puso como ejemplo la fugaz operación de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

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“Si hubiera sido presidente, habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo mismo en Irak. (...) Miren a Venezuela. La tomé en 45 minutos y era un país militarmente muy fuerte”, declaró en una entrevista telefónica con la cadena CNBC.

Trump hizo estas afirmaciones mientras defendía su desempeño como comandante en jefe, cuestionado por su gestión de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero y que ha tenido graves repercusiones económicas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

La guerra de Vietnam (1955-1975), uno de los principales conflictos de la Guerra Fría, quedó grabada en el imaginario colectivo como la mayor derrota militar de Estados Unidos en el siglo XX, pese a su abrumadora superioridad militar.

Durante su carrera política, Trump ha modificado la tradicional doctrina intervencionista del Partido Republicano y ha hecho campaña con la promesa de priorizar la política interna y evitar la implicación en costosos conflictos prolongados en el exterior, como la guerra de Irak (2003-2011).

La ofensiva en Irán, impopular según las encuestas, ha sido criticada incluso por sectores de su propio movimiento, MAGA (Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez), y amenaza con poner en riesgo la mayoría republicana en el Congreso en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

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Breaking NewsDonald TrumpConflicto con IránVietnamGuerra de VietnamVenezuelaNicolás Maduro
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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