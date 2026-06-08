Hallan quemado un vehículo robado en un “carjacking” en Toa Baja

La Policía investiga el hallazgo de un vehículo incendiado en la madrugada de hoy, lunes, en Toa Baja.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 3:45 a.m., en la conexión de la carretera PR-866 con la autopista PR-22, en el barrio Candelaria Arena.

El querellante alegó a la Uniformada que se encontraba dentro de su vehículo Toyota Tacoma, año 2018, color gris y tablilla 988-344 cuando fue impactado por la parte posterior por otro automóvil.

“Al bajarse para verificar los daños, dos individuos armados se le acercaron y, mediante intimidación, lo despojaron de su vehículo”, indica el informe policiaco.

“Relacionado con estos hechos, el vehículo robado fue localizado posteriormente quemado en la avenida Lago de Plata, intersección con la calle 6, en Levittown, Toa Baja”, agregó el comunicado.