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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan quemado un vehículo robado en un “carjacking” en Toa Baja

Un hombre alegó que fue amenazado por dos individuos armados

8 de junio de 2026 - 7:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 3:45 a.m., en la conexión de la carretera PR-866 con la autopista PR-22, en el barrio Candelaria Arena. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga el hallazgo de un vehículo incendiado en la madrugada de hoy, lunes, en Toa Baja.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 3:45 a.m., en la conexión de la carretera PR-866 con la autopista PR-22, en el barrio Candelaria Arena.

El querellante alegó a la Uniformada que se encontraba dentro de su vehículo Toyota Tacoma, año 2018, color gris y tablilla 988-344 cuando fue impactado por la parte posterior por otro automóvil.

“Al bajarse para verificar los daños, dos individuos armados se le acercaron y, mediante intimidación, lo despojaron de su vehículo”, indica el informe policiaco.

“Relacionado con estos hechos, el vehículo robado fue localizado posteriormente quemado en la avenida Lago de Plata, intersección con la calle 6, en Levittown, Toa Baja”, agregó el comunicado.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Bodoy, adscrito al Distrito de Toa Baja, quien refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingToa Baja
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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