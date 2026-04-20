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Donald Trump contradice a su secretario de Energía y asegura que la gasolina bajará antes de 2027

El presidente dijo que Chris Wright está “totalmente equivocado”

20 de abril de 2026 - 11:34 AM

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El secretario de Energía estadounidense advirtió este domingo que el precio promedio por galón de gasolina podría no volver a los niveles antes de la guerra hasta 2027. (SHAWN THEW)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Energía, Chris Wright, está “equivocado” al afirmar que el precio de la gasolina en Estados Unidos, disparado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, podría comenzar a bajar de los 3 dólares en 2027.

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“No, creo que se equivoca en eso. Totalmente equivocado”, dijo Trump en una breve entrevista teléfonica al medio estadounidense The Hill, al ser preguntado sobre los comentarios de Wright la víspera.

Trump insistió en que los costes de la energía caerían “tan pronto como esto termine”, en referencia a la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que interrumpió el paso de crudo y mercancías por el estratégico estrecho de Ormuz como represalia por los ataques.

El secretario de Energía estadounidense advirtió este domingo que el precio promedio por galón de gasolina podría no volver a los niveles antes de la guerra hasta 2027.

“No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo”, dijo al ser preguntado en CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible, afectados por bloqueo de la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Agregó, en consonancia con la postura de la Casa Blanca, que “con la resolución de este conflicto, los precios de la energía bajarán”.

Sobre el tráfico por el estrecho de Ormuz, centro de las tensiones durante el actual cese el fuego entre EE.UU. e Irán, Wright reconoció que ahora “no es seguro”.

La guerra en Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos, ha provocado la ruptura de las cadenas de suministro y ha aumentado la incertidumbre en los mercados.

El galón de gasolina regular sin plomo en EE.UU. rondaba los $2.90 como promedio el pasado 1 de febrero, según la aplicación de rastreo de precios de combustible Gasbuddy.

Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, los costes han aumentado hasta llegar a superar los $4, de acuerdo con registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronosticó la semana pasada que el precio de la gasolina en EE.UU. bajará hasta los $3 el próximo verano.

La inflación en Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3.3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2.4 % de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina, el principal motor de la subida.

Washington mantiene un bloqueo naval a las costas iraníes ordenado por Trump, tras una primera ronda de negociaciones con Teherán que terminó sin resultados.

El presidente estadounidense anunció este domingo que sus enviados se dirigían a Pakistán para nuevas negociaciones con la República Islámica, que ha dicho que no tiene planes de participar en un diálogo con EE.UU.

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