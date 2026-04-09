Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 03:47 PM
S&P 500 - (CFD)
6770.50
-0.18%
·
Dow Jones
47804.80
-0.22%
·
Nasdaq
22558.35
-0.34%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aumentarían el costo de los taxis y las grúas por el precio de la gasolina

El Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos aprueba orden para establecer un ajuste por combustible

9 de abril de 2026 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Federación de Taxistas busca regular los servicios de transportación. (GFR Media)
La orden autoriza a las empresas de taxi a añadir hasta tres $3.00 a la tarifa vigente.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ante la posibilidad de fluctuaciones y potenciales aumentos en el precio del combustible en los mercados, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), aprobó una orden para establecer un ajuste por combustible a las empresas de taxi y las de transporte de carga que sirvan como grúas.

El presidente del NTSP, Jaime Lafuente, explicó en comunicado de prensa, que esta nueva orden complementa las regulaciones vigentes, las cuales ya contemplan un mecanismo de ajuste por combustible para el transporte de carga desde 2022.

“Esta acción responde a la necesidad de que todos los sectores del transporte regulado cuenten con herramientas preventivas que les permitan responder de manera ágil a cambios en el costo del combustible, sin comprometer la continuidad y estabilidad del servicio”, sostuvo Lafuente.

La orden autoriza a las empresas de taxi a añadir hasta tres $3.00 a la tarifa vigente, ya sea en servicios con tarifa medida o fija, mientras que las empresas de transporte de carga en la modalidad de servicio de grúa podrán añadir hasta $5.00 a la tarifa vigente. Este ajuste tendrá una vigencia de cuatro meses a partir de la emisión de la orden y deberá facturarse de manera separada, aun cuando forma parte del costo total del servicio.

El Negociado enfatizó que esta medida tiene carácter preventivo, ante escenarios en los que el costo del combustible pudiera experimentar variaciones significativas que impacten la estructura de costos de estos servicios regulados.

Por otra parte, el NTSP reiteró que se mantiene vigente el mecanismo de ajuste por combustible aplicable al transporte de carga general, el cual permite añadir un cargo adicional a la tarifa por milla basado en el costo por galón de combustible. Este mecanismo, establecido en la reglamentación vigente, fue extendido mediante carta circular para cubrir escenarios en los que el precio del combustible exceda los parámetros originalmente establecidos.

“El objetivo es asegurar condiciones regulatorias claras y herramientas disponibles para la industria, de forma que pueda responder adecuadamente ante cualquier cambio en los costos operacionales”, añadió el presidente del NTSP.

El Negociado advirtió que el incumplimiento con las disposiciones establecidas en la Orden Administrativa podrá conllevar sanciones, incluyendo multas, procedimientos administrativos y la posible cancelación de autorizaciones.

Tags
Taxistas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: