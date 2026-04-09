Aumentarían el costo de los taxis y las grúas por el precio de la gasolina

Ante la posibilidad de fluctuaciones y potenciales aumentos en el precio del combustible en los mercados, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), aprobó una orden para establecer un ajuste por combustible a las empresas de taxi y las de transporte de carga que sirvan como grúas.

El presidente del NTSP, Jaime Lafuente, explicó en comunicado de prensa, que esta nueva orden complementa las regulaciones vigentes, las cuales ya contemplan un mecanismo de ajuste por combustible para el transporte de carga desde 2022.

“Esta acción responde a la necesidad de que todos los sectores del transporte regulado cuenten con herramientas preventivas que les permitan responder de manera ágil a cambios en el costo del combustible, sin comprometer la continuidad y estabilidad del servicio”, sostuvo Lafuente.

La orden autoriza a las empresas de taxi a añadir hasta tres $3.00 a la tarifa vigente, ya sea en servicios con tarifa medida o fija, mientras que las empresas de transporte de carga en la modalidad de servicio de grúa podrán añadir hasta $5.00 a la tarifa vigente. Este ajuste tendrá una vigencia de cuatro meses a partir de la emisión de la orden y deberá facturarse de manera separada, aun cuando forma parte del costo total del servicio.

PUBLICIDAD

El Negociado enfatizó que esta medida tiene carácter preventivo, ante escenarios en los que el costo del combustible pudiera experimentar variaciones significativas que impacten la estructura de costos de estos servicios regulados.

Por otra parte, el NTSP reiteró que se mantiene vigente el mecanismo de ajuste por combustible aplicable al transporte de carga general, el cual permite añadir un cargo adicional a la tarifa por milla basado en el costo por galón de combustible. Este mecanismo, establecido en la reglamentación vigente, fue extendido mediante carta circular para cubrir escenarios en los que el precio del combustible exceda los parámetros originalmente establecidos.

“El objetivo es asegurar condiciones regulatorias claras y herramientas disponibles para la industria, de forma que pueda responder adecuadamente ante cualquier cambio en los costos operacionales”, añadió el presidente del NTSP.