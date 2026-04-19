Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 12:08 AM
S&P 500 - (CFD)
7126.06
1.2%
·
Dow Jones
49447.43
1.79%
·
Nasdaq
24468.48
1.52%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Secretario de Energía de Estados Unidos dice que la gasolina podría bajar de los $3 en 2027

Desde el inicio del conflicto con Irán los precios del petroleo se elevaron sobre los $4

19 de abril de 2026 - 7:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La guerra en Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos, provocado la ruptura de las cadenas de suministro y aumentado la incertidumbre en los mercados. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió este domingo que el precio de la gasolina en el país, disparado por los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, podría mantenerse sobre los 3 dólares hasta 2027 y comenzar a bajar entonces.

RELACIONADAS

“No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo”, dijo al ser preguntado en CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible, disparados por la interrupción de esa vía marítima, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

Agregó, en consonancia con la postura de la Casa Blanca, que “con la resolución de este conflicto, los precios de la energía bajarán”.

Sobre el tráfico por Ormuz, cerrado por Teherán como represalia a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, Wright reconoció que ahora “no es seguro”.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

“Podemos abrirlo (el estrecho) de una forma u otra, pero la mejor manera de hacerlo es poner fin al conflicto y lograr un Irán sin armas y sin la capacidad de hacer daño”, advirtió el secretario de Energía, quien dijo que una semana sería “un plazo razonable” para una potencial reapertura de la estratégica vía.

La guerra en Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos, provocado la ruptura de las cadenas de suministro y aumentado la incertidumbre en los mercados.

El galón de gasolina regular sin plomo en Estados Unidos rondaba los 2.90 dólares como promedio el pasado 1 de febrero, según la aplicación de rastreo de precios de combustible Gasbuddy.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, los costes han aumentado hasta llegar a superar los 4 dólares, de acuerdo con registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronosticó esta semana que el precio de la gasolina en Estados Unidos bajará hasta los 3 dólares el próximo verano.

La inflación en Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3.3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2.4% de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina, el principal motor de la subida.

Washington mantiene un bloqueo naval a las costas iraníes ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones con Teherán que terminó sin resultados.

El líder republicano anunció este domingo que sus enviados se dirigían a Pakistán para nuevas negociaciones con la República Islámica.

Tags
Breaking NewsGasolinaPetróleoEstados UnidosIránConflicto con Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: