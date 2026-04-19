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Hombre armado mata a ocho niños en distintas viviendas en Luisiana por disputa doméstica

Algunas de las víctimas eran familiares del pistolero

19 de abril de 2026 - 1:03 PM

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El sospechoso robó un automóvil al salir de la escena de los tiroteos y fue seguido por la policía, según Bordelon. (SHAWN THEW)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SHREVEPORT, Luisiana - Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por disputas domésticas la madrugada del domingo, informaron autoridades.

El hecho ocurrió en la localidad de Shreveport. Las víctimas tenían entre uno y unos 14 años, indicó el portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon. En total 10 personas recibieron disparos.

El agresor murió posteriormente tras una persecución con agentes que dispararon contra el sospechoso, señaló Bordelon.

El sospechoso robó un automóvil al salir de la escena de los tiroteos y fue seguido por la policía, según Bordelon.

Las autoridades señalaron que aún estaban recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres ubicaciones. Algunos de los niños baleados eran familiares del sospechoso, apuntó el portavoz.

“Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, dijo.

En una conferencia de prensa afuera de la residencia donde ocurrió uno de los crímenes, las autoridades parecían atónitas, y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras revisaban múltiples escenas del crimen.

“No sé qué decir, mi corazón está conmocionado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo empezar a imaginar cómo podría ocurrir un hecho así”.

“Esta es una situación trágica — quizá la peor situación trágica que hemos tenido”, sostuvo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad dl noroeste de Luisiana con unos 180,000 habitantes. “Es una mañana terrible”.

La Policía Estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen.

En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo, que involucró a un policía después de una persecución policial hacia Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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