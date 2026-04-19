Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.

1 / 15 ¿Qué se sabe tras el tiroteo que dejó a ocho niños muertos en Luisiana?

¿Qué se sabe tras el tiroteo que dejó a ocho niños muertos en Luisiana?. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.

1 / 15 | ¿Qué se sabe tras el tiroteo que dejó a ocho niños muertos en Luisiana?. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo. - Rastreo de redes

Un hombre armado en Luisiana asesinó a ocho niños de entre 1 y 14 años en hechos relacionados con una supuesta disputa doméstica, en lo que se convierte en el tiroteo masivo más mortífero del país en más de dos años.

La policía de Shreveport dijo que un total de 10 personas fueron tiroteadas el domingo. El portavoz Chris Bordelon dice que el pistolero murió tras una persecución con los agentes, quienes dispararon en su contra debido a que aparentemente robó un carro mientras abandonaba el lugar del tiroteo.

Posteriormente, según información divulgada por el medio CNN, el sospechoso fue identificado como Shamar Elkins. La información habría sido brindada por Leigh Anne Evensky, la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport.

Asimismo, los funcionarios dijeron que todavía estaban reuniendo detalles en las escenas del crimen al sur del centro de Shreveport -dos casas y un tercer lugar. Bordelon dijo que algunas de las víctimas estaban relacionadas con el sospechoso.

PUBLICIDAD

Esto es lo último:

La Oficina Forense dice que la identificación de las víctimas está pendiente

La Oficina Forense dice en un comunicado que aún no estaba dando a conocer ninguno de los nombres de los niños porque “la identificación científica de las víctimas aún está pendiente”.

Vecina dice que cámara de seguridad captó video del sospechoso huyendo

Liza Demming, que vive a dos puertas de una de las escenas del tiroteo, dijo que su cámara de seguridad captó un vídeo del pistolero huyendo hacia una tienda de neumáticos.

Dijo que podía oír dos disparos en el audio.

“Lo único que vi fue que salía corriendo de la casa”, dijo.

Demming dijo que más tarde vio a una de las víctimas infantiles, que ya había sido cubierta, tendida en el tejado de la casa. Pero dijo que nunca oyó nada parecido a una pelea o discusión.

“No fue nada ruidoso, ningún altercado. Fue tranquilo”, dijo.

Pastor dueño de casa donde ocurrieron tiroteos dice que no tuvo contacto con la familia

El pastor Marty T. Johnson Sr., de la Iglesia Bautista de la Comunidad de San Gabriel, es el propietario de la casa donde se produjeron los disparos, pero dice que no conoce a la familia que alquiló la vivienda y que nunca ha tenido contacto con ellos.

Johnson dice que una persona que trabaja para él había alquilado la casa a la familia.

Dijo que todo lo que sabe es por lo que ha oído en las noticias y de los vecinos, pero que está dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar.

“Tengo previsto celebrar una vigilia de oración por la familia, y cualquier cosa que pueda hacer, con tantos niños, para ayudarles a enterrar a los niños, lo voy a hacer”, dijo Johnson. “Tenemos que recuperar nuestra comunidad, y lo haremos”.

PUBLICIDAD

Representante de Luisiana: “No hay palabras”

Esa es la reacción de la diputada demócrata Cleo Fields, cuyo distrito incluye parte de Shreveport.

En un comunicado, Fields dice que está rezando por las dos mujeres heridas en el tiroteo.

Fields también expresó su apoyo a las diversas fuerzas del orden que están llevando a cabo lo que denominó “una investigación exhaustiva y profundamente dolorosa”.

“Una escena del crimen que abarca cuatro lugares, ocho niños desaparecidos de edades comprendidas entre uno y catorce años: no hay palabras”, afirma Fields.

“Shreveport es una comunidad resistente, y saldremos de esta juntos”.

Exdiputada estadounidense Gabby Giffords: “Todos nosotros deberíamos estar indignados”

“Todos nosotros deberíamos estar indignados por vivir en un país que somete rutinariamente a nuestros hijos a una violencia tan inimaginable”, dijo Giffords, que sobrevivió a un intento de asesinato en 2011.

“Nuestros hijos no tienen otra opción que confiar en nosotros para que los mantengamos a salvo, pero nuestro país les está fallando cada día”, afirmó en un comunicado. “Tanto el Congreso como Baton Rouge tienen el deber moral de hacerlo mejor. Nuestros líderes deben actuar, ahora”.

Giffords recibió un disparo en la cabeza el 8 de enero de 2011, mientras se reunía con sus electores en una tienda de comestibles de Tucson (Arizona). Además de Giffords, seis personas murieron y una docena resultaron heridas.

Ahora aboga por medidas de control de armas.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, reacciona a los tiroteos

“Esta mañana se ha producido una tragedia desgarradora en Shreveport: 8 niños han muerto sin sentido y muchos otros han resultado heridos. Mi equipo está en contacto con las fuerzas de seguridad locales a medida que se van conociendo más detalles”, ha declarado el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que es de Shreveport y representa a parte del noroeste de Luisiana.

PUBLICIDAD

“Tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport en estos momentos increíblemente difíciles. Y estamos agradecidos a la Policía de Shreveport, Bossier y el Estado de Luisiana por su rápida respuesta”, dijo Johnson.

El gobernador Jeff Landry dice que él y su esposa tienen el corazón roto

“Estamos profundamente agradecidos a las fuerzas del orden y a los primeros intervinientes, que trabajaron incansablemente en el lugar de los hechos”, declaró Landry en un comunicado.

La policía estatal dice que se le ha pedido ayuda para investigar

En un comunicado, la policía estatal afirma que ningún agente resultó herido en el tiroteo en el que se vio implicado un agente tras una persecución policial en Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal está pidiendo a cualquier persona con imágenes, vídeo o información para compartirlo con los detectives.

La policía dice que los tiroteos fueron resultado de un ‘disturbio doméstico’

Eso es según el portavoz de la policía Chris Bordelon.

“Se trata de una extensa escena como nunca antes habíamos visto”, afirmó.

Fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde 2024

Así se desprende de una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Northeastern University.

En enero de 2024, ocho personas fueron asesinadas en un suburbio de Chicago.

Funcionarios aparecen aturdidos en rueda de prensa en Shreveport

Los funcionarios aparecieron aturdidos ante la residencia donde se produjo uno de los tiroteos, pidiendo paciencia y oraciones a la comunidad mientras clasificaban las múltiples escenas del crimen.

“Simplemente no sé qué decir, mi corazón está desconcertado”, dijo el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo ni empezar a imaginar cómo pudo ocurrir un suceso así”.

---