Evento inusual: Donald Trump y sus aliados republicanos se unen en maratón de lectura bíblica

El presidente Donald Trump y muchos de sus principales partidarios cristianos y altos cargos republicanos participan esta semana en un maratón de lectura de la Biblia en un acto con el lema America 250 que se anuncia como un estímulo para “volver a los cimientos espirituales que han dado forma a nuestro país”.

El evento America Reads the Bible (Estados Unidos lee la Biblia), en el que cada participante lee un pasaje en voz alta, se retransmitirá en directo esta semana desde el Museo de la Biblia de Washington y otros lugares. Está previsto que el martes por la noche se muestre un vídeo de Trump leyendo un pasaje en el que se hace un llamamiento al arrepentimiento nacional en el antiguo Israel, palabras que han sido utilizadas de forma destacada durante décadas por quienes promueven la creencia de que Estados Unidos ha sido y debe ser una nación cristiana.

La Biblia está “indeleblemente entretejida en nuestra identidad nacional y forma de vida”, dijo Trump en una declaración conmemorativa del evento. La declaración citaba a figuras históricas como el líder puritano John Winthrop “implorando a sus compañeros colonos cristianos que se erigieran como un faro de fe para que todo el mundo lo viera”.

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Los críticos dicen que el evento tiene una lista de participantes altamente partidista y es parte de un proyecto más amplio para conectar el próximo 250 aniversario de Estados Unidos con una visión nacionalista cristiana que retrata la fundación de la nación como esencialmente cristiana, algo que muchos historiadores cuestionan. Los cristianos blancos, en particular los evangélicos, han sido cruciales para la base electoral de Trump.

La lista de participantes -que incluye abrumadoramente a políticos republicanos y cristianos partidarios de Trump- muestra que es “en gran medida un esfuerzo de la derecha MAGA, nacionalista cristiano”, dijo Brian Kaylor, autor de “La Biblia según los nacionalistas cristianos: Exploiting Scripture for Political Power”, en referencia al movimiento de Trump “Make America Great Again”.

“Si quisieran que fuera un proyecto estadounidense unificador, habrían prestado mucha más atención a la diversidad política e ideológica”, añadió Kaylor, presidente y redactor jefe de Word&Way, un sitio progresista que trata temas de fe y política.

El historiador Jemar Tisby, cuyos libros han cuestionado lo que, según él, es una complicidad cristiana duradera en el racismo, criticó el acto en Facebook: “No se puede citar la Biblia mientras se justifica la violencia, la guerra y la exclusión”.

Bunni Pounds, fundadora de Christians Engaged, dijo que leer la Biblia por sí sola no es suficiente. “La fe sin obras está muerta”, dijo, y añadió: “Necesitamos primero la palabra para llevar la fe a nuestra vida”.

Las últimas tensiones de Trump relacionadas con la fe

El evento bíblico se produce apenas una semana después de que Trump recibiera críticas inusuales de sus partidarios evangélicos por hacer circular un meme en las redes sociales en el que un Trump vestido de blanco aparecía como un sanador similar a Jesús rodeado de símbolos patrióticos. Trump retiró la imagen de su sitio Truth Social mientras insistía en que se le representaba como un médico, no como Jesús.

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También se produce poco después del sonado enfrentamiento de Trump con el Papa León XIV, nacido en Estados Unidos, por la guerra de Irán.

Otros altos cargos han leído o leerán pasajes bíblicos en persona o por vídeo. Entre ellos figuran funcionarios del Gabinete como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, así como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y varios otros congresistas republicanos. Entre los destacados partidarios evangélicos de Trump que están participando se encuentran el evangelista Franklin Graham, el pastor Jack Graham y la pastora Paula White-Cain, que dirige la Oficina de Fe de la Casa Blanca de Trump.

Pounds dijo que la organización invitó a miembros demócratas del Congreso, así como a líderes de algunas confesiones que podrían considerarse progresistas, pero que no aceptaron.

Cada orador hace su turno en la lectura continuada de los 66 libros de la Biblia reconocidos por los protestantes. Los judíos reconocen la parte hebrea de la Biblia que los cristianos llaman Antiguo Testamento, pero no los libros del Nuevo Testamento centrados en Jesús, mientras que los católicos y los ortodoxos reconocen libros adicionales de la Biblia que no se incluyen en esta lectura. El evento incluye alguna representación católica, incluido el presidente de CatholicVote, que apoyó a Trump en 2024.

El acto consiste en una lectura exhaustiva de toda la Biblia, desde los versículos famosos (“Deja ir a mi pueblo”, “El Señor es mi pastor”) hasta los más oscuros. Los pasajes abarcan desde la creación del mundo hasta sangrientas batallas y destrucciones apocalípticas, desde exhortaciones al amor a Dios, al prójimo y a los necesitados hasta pasajes que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús.

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Trump leerá dos crónicas

El organizador del evento es Christians Engaged, una organización sin ánimo de lucro cuya misión declarada incluye “discipular a los estadounidenses sobre la cosmovisión bíblica y sus responsabilidades de rezar, votar y comprometerse”.

La comparecencia de Trump será desde el Despacho Oval, donde leerá el séptimo capítulo de 2 Crónicas, ambientado durante la dedicación del templo del rey Salomón en la antigua Jerusalén. En él, Dios promete el perdón si una futura generación se rebela y luego se arrepiente: “Si se humillare mi pueblo, sobre el qual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

El versículo se cita desde hace tiempo en muchos mítines de cristianos conservadores y en actos políticos como la Convención Nacional Republicana de 2024.

Pounds señaló que el pasaje de las Crónicas ha sido durante décadas un tema importante en los actos anuales del Día Nacional de la Oración y que los organizadores invitaron a Trump a leerlo. “Es una declaración poderosa que él decidiera leer ese pasaje”, dijo.

El maratón de lectura de la Biblia tiene lugar pocas semanas antes de un evento el 17 de mayo llamado “Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias”, que se celebrará en el National Mall. Se trata del acto culminante de “America Prays”, un proyecto que Trump anunció el año pasado junto con America 250, en el que pedía rezar por el país y “volver a dedicarnos a ser una nación bajo Dios”.

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