A 100 días del inicio de la guerra: Israel e Irán intercambian ataques en medio de alto el fuego

Dubái - Israel e Irán intercambiaron fuego el lunes en la madrugada en ataques de represalia que amenazaban con arrastrar de nuevo a Oriente Medio a una guerra regional a gran escala, mientras que los rebeldes hutíes en Yemen también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían a los barcos asociados a Israel en el mar Rojo, lo que incrementó aún más la tensión.

Israel realizó ataques aéreos en la madrugada del lunes contra el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles desde Teherán, e Irán respondió con oleadas de ataques. Fue el primer intercambio de fuego desde que se alcanzó un alto el fuego el 8 de abril. Se oyeron explosiones en el centro de Israel mientras las defensas aéreas israelíes intentaban interceptar el fuego iraní entrante. Las sirenas de misiles también sonaron en la vecina Jordania.

Irán advirtió que Estados Unidos sería responsable de cualquier escalada.

“Nadie cree que el régimen israelí emprendería ninguna acción sin coordinación con Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, durante una conferencia de prensa en Teherán. “Estados Unidos asume la responsabilidad por la agresión del régimen israelí, y también será responsable de las consecuencias de cualquier escalada de las tensiones”.

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Irán dice que atacó bases militares en Israel

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, señaló que había atacado dos bases militares en Israel, y describió el ataque como parte de la operación Nasr, o “Victoria”. La Guardia indicó que lanzó los misiles después de que Israel atacara sitios de radar en tres áreas de Irán. El ejército de Israel dijo que atacó lanzadores de misiles tierra-aire montados en camiones.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Teherán advirtió el domingo que tomaría represalias después de que Israel atacara sin previo aviso los suburbios del sur de Beirut, desafiando una petición de Washington de hace días de que redujera las hostilidades.

El lunes era el día 100 de la guerra de Irán, iniciada el 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos dirigentes iraníes.

La guerra se prolongó hasta que Irán y Estados Unidos alcanzaron un alto el fuego el 8 de abril, pero un fin permanente de las hostilidades se ha visto desafiado por el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados, así como por los combates entre Israel y el grupo político y militar chií libanés Hezbolá.

Con los suministros mundiales de energía amenazados, Irán aún en posesión de una vasta reserva de uranio altamente enriquecida e incluso los rebeldes hutíes de Yemen involucrándose en los combates el lunes, los riesgos de que la guerra vuelva a estallar por completo parecen estar aumentando.

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Diplomáticos tratan de salvar el alto el fuego

Dos funcionarios regionales dijeron que había esfuerzos diplomáticos concertados en marcha el lunes para salvar el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos tras el intercambio de ataques entre Israel e Irán.

Funcionarios de Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán y Qatar han instado a Washington a presionar a Israel para que frene sus ataques contra Irán y Beirut. También han instado a funcionarios iraníes a detener los ataques contra Israel, dijeron. Ambos funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con reporteros.

Uno de los funcionarios, que participa en los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos, dijo que los mediadores encabezados por Pakistán estaban furiosos por el ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut, que ocurrió mientras el ministro paquistaní del Interior estaba en Teherán en un nuevo intento de impulsar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump dice que acuerdo sobre Gaza está “muy cerca” El presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunciaron que han acordado un plan para poner fin a la guerra.

Los mediadores dijeron al gobierno de Estados Unidos que el ataque israelí contra Beirut suponía “interrumpir nuestros esfuerzos para alcanzar un acuerdo” y que “Trump tiene que detener las maniobras temerarias de Netanyahu”.

Trump dice: “Yo tomo las decisiones”, no Israel

La Casa Blanca no respondió a mensajes sobre los ataques israelíes y si se realizaron en coordinación con Estados Unidos.

Un alto funcionario de Estados Unidos indicó el domingo que el presidente estadounidense Donald Trump había llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para instarle a no tomar represalias de inmediato por el ataque con misiles iraníes. El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para describir una llamada telefónica privada, dijo que Trump creía haber convencido a Netanyahu de esperar.

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Trump “logró que Bibi se contuviera por el momento”, expresó el funcionario, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. El funcionario no ofreció ningún otro detalle de la llamada, y la oficina de Netanyahu no hizo comentarios por el momento.

Trump dijo previamente a un reportero de Fox News Channel que quería que los iraníes dejaran de disparar misiles y regresaran a la mesa de negociaciones. Dijo también que los ataques de Israel en Líbano más temprano el domingo no fueron coordinados con Estados Unidos y “no estoy contento con ello”.

En declaraciones con The Financial Times antes de los ataques israelíes contra Irán, Trump insistió en que le dictó los términos a Netanyahu sobre cómo debía llevarse a cabo la guerra.

“No tendrá otra opción”, declaró Trump al periódico en una entrevista telefónica. “Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones”.

Los hutíes se atribuyen ataque contra Israel

Por su parte, los rebeldes hutíes en Yemen se atribuyeron el lunes un ataque a Israel y dijeron que los barcos asociados a Israel volverían a ser objetivo de ataques en el mar Rojo, poniendo en peligro el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb, que los conecta.

El comunicado del general de brigada Yahya Saree fue difundido en el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes. Durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes mataron al menos a nueve marinos y hundieron cuatro barcos en más de 100 ataques, a menudo apuntando a embarcaciones con vínculos tangenciales o incluso sin vínculos con Israel.

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1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Los ataques trastocaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por el que antes de la guerra pasaban cada año alrededor de $1 billón en mercancías.

También alteraron en gran medida los tránsitos por el canal de Suez en Egipto, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo. El canal sigue siendo uno de los principales proveedores de divisas para Egipto, aportándole $10,000 millones en 2023 mientras su economía en general atraviesa dificultades.

La renovada amenaza de los hutíes también llega mientras Arabia Saudí depende de su oleoducto Este-Oeste para exportar petróleo a través del mar Rojo como alternativa al estrecho de Ormuz.

Israel ataca a Irán

La televisión estatal iraní informó que se oyeron explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de momento más detalles. Un testigo en Teherán describió haber oído al menos una gran explosión en algún lugar al oeste de la capital del país. Después del ataque israelí, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital iraní, el principal del país.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre qué había sido alcanzado, ni información sobre daños. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire en su ataque del lunes por la mañana, sin ofrecer más detalles.

Las agencias semioficiales de noticias Fars y Mehr dijeron que ataques israelíes habían alcanzado una fábrica petroquímica en la ciudad de Mahshahr, en la provincia de Juzestán. No ofrecieron detalles sobre daños. El ejército israelí confirmó posteriormente el ataque contra la planta petroquímica.

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