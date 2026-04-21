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Demandan a Trump para bloquear perforación en aguas profundas del Golfo de México

Espera extraer unos 80,000 barriles de petróleo diarios de este proyecto a partir de 2029

21 de abril de 2026 - 10:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ambientalistas han advertido que BP no demostró en su propuesta que contará con las capacidades de contención necesarias en caso de que deba detener un pozo fuera de control para evitar que derrame 4.5 millones de barriles de petróleo o más por todo el Golfo de México. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Grupos ambientalistas demandaron este lunes a la Administración Trump para evitar que British Petroleum (BP) inicie un proyecto de perforación en aguas profundas del Golfo de México, argumentando que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo es entre seis y siete veces mayor a los estándares normales.

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La querella legal apunta en contra del proyecto de 5,000 millones de dólares conocido como Kaskida, aprobado por el Gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado, que se desarrollará a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana y a una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una distancia mayor que la altura del Monte Everest.

Los demandantes han advertido que Kaskida se ubicará “en aguas de mayor riesgo”, si se compara con las aguas donde estaba situada la plataforma Deepwater Horizon de BP, en el Golfo de México, que en 2010 causó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos.

La demanda fue presentada justo este 20 de abril cuando se cumplen 16 años de la explosión de Deepwater Horizon, que cobró la vida de 11 personas, aniquiló a un sinnúmero de animales marinos y causó daños por miles de millones de dólares en el Golfo, incluyendo la eliminación de miles de empleos locales en sectores como la pesca y el turismo.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Earthjustice, que representa a los grupos Healthy Gulf, Turtle Island Restoration Network, Habitat Recovery Project, Sierra Club y el Center for Biological Diversity, ha impugnado la aprobación de la propuesta de BP debido a que la información legalmente requerida “está ausente o presenta fallas significativas”, según explicó en un comunicado.

Los grupos aseguran que BP no logró demostrar que posee la experiencia, los conocimientos técnicos y el equipo certificado necesarios para llevar a cabo perforaciones seguras bajo las condiciones extremas del emplazamiento de Kaskida.

Subrayan que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo, igual al que provocó el desastre de la Deepwater Horizon, “es entre seis y siete veces mayor” en comparación con los pozos petroleros típicos en aguas profundas.

BP espera extraer unos 80,000 barriles de petróleo diarios de este proyecto a partir de 2029.

Los ambientalistas han advertido que BP no demostró en su propuesta que contará con las capacidades de contención necesarias en caso de que deba detener un pozo fuera de control para evitar que derrame 4.5 millones de barriles de petróleo o más por todo el Golfo de México.

Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, dijo en el comunicado que la aprobación del proyecto de BP “establece un estándar peligrosamente bajo para las compañías de petróleo y gas que desean perforar” en las aguas públicas del país.

“Nos veremos las caras con la administración Trump en los tribunales debido a su aprobación ilegal e insultante del proyecto Kaskida”, añadió.

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Breaking NewsGolfo de MéxicoDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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