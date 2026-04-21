Tenso momento: dos aviones de Southwest Airlines se acercaron peligrosamente en Tennessee

Dos aviones de Southwest Airlines tuvieron que tomar medidas evasivas para evitar colisionar el sábado en Nashville, Tennessee, después de que un controlador aéreo indicara a un piloto que girara hacia la trayectoria del otro avión.

El año pasado, un avión de American Airlines colisionó con un helicóptero Black Hawk del ejército cerca de Washington, matando a las 67 personas que iban a bordo de ambos aparatos. Ese accidente, ocurrido el 29 de enero de 2025, puso de relieve las colisiones en pleno vuelo, poco frecuentes en los vuelos comerciales, en los que los aviones están equipados con sistemas que alertan a los pilotos de una posible colisión.

La mayoría de las colisiones que se producen cada año implican a avionetas que no disponen de estos sistemas, pero la Administración Federal de Aviación no pudo proporcionar de inmediato una cifra de cuántas se producen anualmente. Suele haber varias colisiones de avionetas al año, como la ocurrida en febrero de 2025 en Arizona, en la que murieron dos personas.

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Los dos pilotos de Southwest implicados en el incidente del fin de semana dijeron al controlador aéreo que habían recibido alarmas de sus sistemas anticolisión que les indicaban que actuaran y que un avión ascendiera mientras el otro descendía para evitar la posible colisión en pleno vuelo, según el audio publicado por www.LiveATC.net.

Los datos de localización de estos dos aviones muestran que sus trayectorias de vuelo convergieron después de que uno de los pilotos decidiera abortar el aterrizaje y dar la vuelta para intentarlo de nuevo. El controlador ordenó a ese avión que girara hacia la trayectoria del otro avión de Southwest que acababa de despegar. Para cuando el controlador reconoció la amenaza e intentó indicar al avión que acababa de despegar que se mantuviera por debajo de los 2000 pies (609 metros), el piloto informó de que ya estaba por encima de ese nivel.

Según FlightRadar24, los datos de localización parecen mostrar que los aviones se acercaron hasta 152 metros y que uno de ellos voló justo por encima del otro, por lo que se ajustaría a la definición oficial de colisión en el aire. Pero es posible que no se sepa con exactitud hasta qué punto se acercaron los aviones hasta que se revise el incidente.

La Administración Federal de Aviación está investigando. La agencia dijo que el piloto del vuelo 507 de Southwest “recibió instrucciones del control de tráfico aéreo que situaban el vuelo en la trayectoria de otro avión que salía de una pista paralela. Ambas tripulaciones de vuelo respondieron a las alertas a bordo”.

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Sin embargo, la FAA no precisó cuánto se acercaron los aviones durante el incidente, que se produjo en torno a las 17.30 horas del sábado.

La portavoz de Southwest Airlines, Lynn Lunsford, dijo que los vientos racheados en el Aeropuerto Internacional de Nashville llevaron al primer piloto a realizar un giro. Dijo que ambos pilotos siguieron las indicaciones del controlador aéreo y de sus sistemas anticolisión de a bordo para evitar chocar entre sí.