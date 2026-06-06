Disputa por un estacionamiento termina en agresión en el residencial Luis Llorens Torres

Un incidente de agresión fue reportado a eso de la 1:30 a.m. de este sábado en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, luego de que una disputa por un estacionamiento culminara presuntamente de forma violenta, confirmó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una disputa entre dos mujeres relacionada con un espacio de estacionamiento culminó en una agresión y en daños a un vehículo. Posteriormente, una de las mujeres presuntamente involucradas fue arrestada.

La Uniformada precisó que personal del Negociado de Emergencias Médicas brindó asistencia a una de las partes, quien fue transportada a una institución hospitalaria para evaluación y luego dada de alta.