Disputa por un estacionamiento termina en agresión en el residencial Luis Llorens Torres
Una de las mujeres presuntamente involucradas en el incidente fue arrestada por la Policía. Lo que se sabe
6 de junio de 2026 - 10:06 AM
6 de junio de 2026 - 10:06 AM
Un incidente de agresión fue reportado a eso de la 1:30 a.m. de este sábado en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, luego de que una disputa por un estacionamiento culminara presuntamente de forma violenta, confirmó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con la información preliminar, una disputa entre dos mujeres relacionada con un espacio de estacionamiento culminó en una agresión y en daños a un vehículo. Posteriormente, una de las mujeres presuntamente involucradas fue arrestada.
La Uniformada precisó que personal del Negociado de Emergencias Médicas brindó asistencia a una de las partes, quien fue transportada a una institución hospitalaria para evaluación y luego dada de alta.
El agente Andrés San Emeterio, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, se hizo cargo de la investigación. No obstante, la Policía confirmó que este caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de los cargos criminales.
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