Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disputa por un estacionamiento termina en agresión en el residencial Luis Llorens Torres

Una de las mujeres presuntamente involucradas en el incidente fue arrestada por la Policía. Lo que se sabe

6 de junio de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de los predios del residencial Luis Llorens Torres en Santurce. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un incidente de agresión fue reportado a eso de la 1:30 a.m. de este sábado en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, luego de que una disputa por un estacionamiento culminara presuntamente de forma violenta, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, una disputa entre dos mujeres relacionada con un espacio de estacionamiento culminó en una agresión y en daños a un vehículo. Posteriormente, una de las mujeres presuntamente involucradas fue arrestada.

La Uniformada precisó que personal del Negociado de Emergencias Médicas brindó asistencia a una de las partes, quien fue transportada a una institución hospitalaria para evaluación y luego dada de alta.

El agente Andrés San Emeterio, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, se hizo cargo de la investigación. No obstante, la Policía confirmó que este caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de los cargos criminales.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAgresionesResidencial Luis Llorens Torres
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: