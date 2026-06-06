Crimen en Cayey: agentes llegan por un accidente de motora y se topan con un cadáver

Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de motora terminó revelando una escena violenta en la noche del viernes, cuando agentes llegaron al kilómetro 66.8 de la carretera 14, en el sector Toita Hills, en Cayey, y encontraron a un hombre baleado.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente con motora. Al llegar a la escena, los agentes de la Policía localizaron en el pavimento a un hombre sin vida, el cual presentaba múltiples heridas de bala.

De momento, el occiso no ha sido identificado.