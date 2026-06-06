Crimen en Cayey: agentes llegan por un accidente de motora y se topan con un cadáver
Esto fue lo que ocurrió en el kilómetro 66.8 de la carretera 14, según la Policía
6 de junio de 2026 - 9:51 AM
6 de junio de 2026 - 9:51 AM
Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de motora terminó revelando una escena violenta en la noche del viernes, cuando agentes llegaron al kilómetro 66.8 de la carretera 14, en el sector Toita Hills, en Cayey, y encontraron a un hombre baleado.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente con motora. Al llegar a la escena, los agentes de la Policía localizaron en el pavimento a un hombre sin vida, el cual presentaba múltiples heridas de bala.
De momento, el occiso no ha sido identificado.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal Amed Rivera y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la pesquisa.
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