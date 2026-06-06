Robo de bicicleta termina a tiros en Levittown: hombre resulta herido y esto fue lo que alegó

Un hombre resultó herido de bala en un incidente ocurrido en la parte posterior de unas gradas de una cancha de balompié, ubicada en la avenida Los Dominicos, en Levittown, Toa Baja, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante manifestó que a eso de las 5:13 p.m. del viernes escuchó tres disparos en el lugar y luego se percató de que un hombre presentaba heridas de bala en su cuerpo.

Aseguró que el perjudicado alegó que “un individuo le realizó los disparos y lo despojó de su bicicleta”.

El perjudicado, de 46 años, tuvo que recibir asistencia médica en el lugar y fue transportado a una institución hospitalaria en el área metropolitana. De momento, su condición de salud fue descrita como de cuidado.