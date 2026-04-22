Qué saber sobre la guerra y las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció una ampliación del alto al fuego en la guerra con Irán, dando más tiempo a los mediadores para organizar una nueva ronda de conversaciones cara a cara entre Washington y Teherán.

Trump dijo que tomó la medida, apenas horas antes de que expirara el alto el fuego actual, a petición de Pakistán mientras espera una “propuesta unificada” de Irán.

El anuncio evitó por el momento una reanudación de los combates. Pero sigue habiendo amplias diferencias entre las partes, un viaje planeado a Pakistán del vicepresidente JD Vance para encabezar el equipo negociador estadounidense sigue en suspenso y el bloqueo estadounidense a Irán aún está vigente.

Esto es lo que hay que saber sobre en qué punto está el alto el fuego, las posibles conversaciones en Pakistán y otros asuntos en torno a la guerra:

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Se amplía el alto al fuego y se intercambian culpas

Dos funcionarios regionales dijeron el martes a The Associated Press que Estados Unidos e Irán han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones. Se prevé que los principales negociadores, Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, lideren a sus equipos, según información recibida por los mediadores encabezados por Pakistán.

Pero a última hora del martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán dijo que no había una “decisión final” sobre la asistencia de la República Islámica. El portavoz, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal que la falta de una decisión se debía a “mensajes contradictorios” y “acciones inaceptables” de los estadounidenses, en particular el bloqueo naval de Washington a Irán.

Vance, mientras tanto, canceló un viaje a Pakistán, mientras los líderes paquistaníes se apresuraban a intentar salvar las conversaciones. Con el plazo de las 0000 GMT a punto de cumplirse, Trump anunció que el alto el fuego se extendería indefinidamente.

1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco 1 / 19 En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco Compartir

El mandatario estadounidense dijo que tomó la medida a petición de Pakistán, y culpó a lo que describió como el liderazgo “seriamente fracturado” de Irán por su indecisión. Dijo que Pakistán le había pedido que esperara hasta que los líderes de Irán “puedan presentar una propuesta unificada”. Aun así, dijo que el bloqueo estadounidense continuaría.

Aun si Pakistán puede organizar una reunión, persisten desafíos serios sobre el futuro del estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y el bloqueo. Mientras tanto, Irán atacó barcos en el estrecho durante el fin de semana. Estados Unidos también atacó y abordó un buque iraní que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense en el estrecho, lo que indica que la situación sigue siendo volátil.

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Un frágil alto al fuego presenta fracturas

Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades el 28 de febrero, poniendo en marcha una guerra de seis semanas que ha hecho subir los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial.

La tregua actual entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 8 de abril tras múltiples plazos fijados por el presidente estadounidense Donald Trump, quien en un momento incluso amenazó a la propia “civilización” de Irán. El viernes pasado, también entró en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano. Ambos acuerdos se han mantenido en términos generales.

Una ronda anterior de negociaciones entre Irán y Estados Unidos se celebró en Pakistán del 11 de abril hasta la madrugada del día siguiente. Vance participó en las conversaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, sin llegar a un acuerdo.

Desde este fin de semana, las autoridades en Islamabad han hecho preparativos similares a los que acompañaron las primeras conversaciones, lo que sugiere que se avecinaba otra ronda.

El estrecho de Ormuz sigue cerrado

El estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el petróleo y gas natural, sigue cerrado en la práctica debido a los ataques iraníes en la vía marítima. Eso incluyó algunos ataques realizados el sábado. También existe el temor de que Irán haya minado una parte del estrecho utilizada por los barcos en tiempos de paz. Según informes, desde la guerra, Irán ha cobrado hasta 2 millones de dólares por buque para permitirles el paso. Reabrir el estrecho sigue siendo un punto clave de las negociaciones y el mayor punto de presión de Teherán frente a Washington, en particular, en un momento en que países de todo el mundo han empezado a racionar energía y a advertir sobre escasez de combustible para aviones.

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Estados Unidos, por su parte, ha comenzado a bloquear barcos procedentes de puertos iraníes. La Marina de Estados Unidos atacó un buque portacontenedores iraní que intentó atravesar el bloqueo estadounidense este fin de semana, y marines descendieron sobre él desde helicópteros. Irán ha condenado el incidente como “piratería” y una violación del derecho internacional.

Las reservas nucleares de Irán siguen en el país