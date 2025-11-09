Reportan un carjacking por cuatro individuos armados en Luquillo
El querellante denunció que le robaron un Hyundai Kona blanco del 2023 con tablilla KEP-416
9 de noviembre de 2025 - 9:25 AM
Un carjacking fue reportado en la madrugada de este domingo en Luquillo, informó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el robo del vehículo a mano armada tuvo lugar en la calle Luquillo Beach Boulevard, urbanización Costa Sur.
Según el querellante, mientras se encontraba estacionado “consumiendo unos alimentos, un vehículo de cuatro puertas, con cuatro personas en su interior, se detuvo súbitamente a su lado”.
“Acto seguido, los individuos se le acercaron portando armas de fuego y bajo intimidación, amenaza, lo despojaron de su vehículo marca Hyundai, modelo Kona, color blanco, del año 2023 y tablilla KEP-416”, apuntó el comunicado policiaco.
“El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.
Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, están a cargo de la pesquisa.
