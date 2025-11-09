Opinión
9 de noviembre de 2025
Seguridad
Noticia
Reportan un carjacking por cuatro individuos armados en Luquillo

El querellante denunció que le robaron un Hyundai Kona blanco del 2023 con tablilla KEP-416

9 de noviembre de 2025 - 9:25 AM

La Policía reportó hasta ayer 145 robos, 14 más que el año pasado para la fecha.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado en la calle Luquillo Beach Boulevard, urbanización Costa Sur.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un carjacking fue reportado en la madrugada de este domingo en Luquillo, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el robo del vehículo a mano armada tuvo lugar en la calle Luquillo Beach Boulevard, urbanización Costa Sur.

Según el querellante, mientras se encontraba estacionado “consumiendo unos alimentos, un vehículo de cuatro puertas, con cuatro personas en su interior, se detuvo súbitamente a su lado”.

“Acto seguido, los individuos se le acercaron portando armas de fuego y bajo intimidación, amenaza, lo despojaron de su vehículo marca Hyundai, modelo Kona, color blanco, del año 2023 y tablilla KEP-416”, apuntó el comunicado policiaco.

“El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, están a cargo de la pesquisa.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
