Ocupan sobre 100 casquillos de bala tras tiroteo en Bayamón

Sobre 100 casquillos fueron ocupados al analizar la escena de una balacera en la mañana de este domingo en Bayamón, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 a.m., cerca del residencial La Alegría Norte, ubicado en la avenida Duarte.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada sobre unos disparos.

“Al personarse los agentes observaron varios casquillos de los siguientes calibres; .40, 9mm, .223 y 5.56”, indicó el comunicado de la Uniformada.

Agregó que “como resultado de los disparos, una bala impactó a una ventana causándole daños entrando al interior de un apartamento habitado por un hombre”, mientras que “el edificio 3 (del residencial) resultó con daños por disparos”.

“Por último, un vehículo estacionado en el lugar, marca Toyota, modelo Camry, color negro resultó con daños por disparos en una puerta”, indicó el informe policiaco. “En este incidente no se reportaron heridos”.

“El agente Santiago, de la División de Servicios Técnicos, área de Bayamón, trabajó la escena y ocupó más de 100 casquillos”, añadió.