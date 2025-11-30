Opinión
En Bayamón: hombre choca contra portón de residencial tras escapar de gasolinera donde fue agredido

La víctima se encuentra en estado de cuidado

30 de noviembre de 2025 - 10:11 AM

Un hombre se encuentra en condición de cuidado tras ser agredido con un arma punzante en una gasolinera de Bayamón y luego, al escapar, chocar contra el portón de un residencial.

La Policía detalló en su informe preliminar que los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en la carretera 861, Avenida Los Millones, frente a una estación de gasolina, en Bayamón.

De la investigación se desprende que la víctima, un hombre de 31 años, se encontraba en el mencionado lugar, cuando “un individuo utilizando un arma blanca, (objeto punzante) le infligió varias heridas en distintas partes del cuerpo”.

El perjudicado abordó su auto y “al llegar al residencial José Celso Barbosa, perdió el control y dominio del volante impactando con su parachoque frontal a la verja”.

Personal de Emergencias Médicas Municipal le brindaron primeros auxilios y luego trasladaron a la víctima a un hospital, donde el médico de turno indicó que el hombre estaba en estado de cuidado.

El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

