23 de noviembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan sin vida a una octogenaria en una residencia en Bayamón

La Policía informó que un ciudadano rompió el candado para entrar a la casa tras no recibir respuesta cuando la llamaban

23 de noviembre de 2025 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar había recipientes con rastros de sangre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 87 años fue encontrada sin vida por sus vecinos en una residencia de Bayamón, informó la Policía este domingo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:30 p.m. del sábado en la urbanización Braulio Dueño.

Según el comunicado de la Uniformada, “manifestó la querellante que luego de que familiares intentaran comunicase con la señora Galda Valderrama de 87 años y no recibir respuesta alguna, un ciudadano procedió a romper el candado de la marquesina y en el interior localizaron el cuerpo de la octogenaria”.

“Según se indicó en el lugar había recipientes con rastros de sangre, por lo que se le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, para que se uniera al protocolo de investigación”, agregó el informe policíaco.

El agente Carlos Lafontaine y el fiscal Isaías Ojeda se hicieron cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
