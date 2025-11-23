Arrestan a puertorriqueño que había anunciado su intención de aspirar a la alcaldía de Miami

Un puertorriqueño que había anunciado su intención de aspirar a la alcaldía de Miami enfrenta varios cargos graves con relación a su arresto tras una persecución, en esa misma ciudad, el pasado 15 de noviembre.

Según la denuncia, una patrulla del Departamento de la Policía de Miami llevaba a cabo una ronda cuando los oficiales vieron a Víctor J. Rosario Miranda, de 50 años y nacido en San Juan, en un vehículo Chevy negro gritándole con un megáfono a peatones, provocando que se aglomeraran, al tiempo que “estaba molestando la paz y tranquilidad del área pública”.

El documento expone que dos oficiales se le acercaron para tratar de hacer una intervención de tráfico “rutinaria”.

“El imputado se detuvo con la patrulla rotulada y el teniente E. Lawrence se le acercó al lado del conductor del vehículo y tuvo un intercambio verbal con el imputado para que saliera del vehículo por seguridad del oficial”, indica la denuncia.

PUBLICIDAD

Agregó que, sin embargo, “el imputado abordó su vehículo (y) pisó el pedal del acelerador mientas cerraba la puerta del conductor impactando al teniente Lawrence en el proceso”. El oficial también resultó con una “cortadura sangrienta en su brazo derecho”.

En ese momento, se inició una persecución por el área, hasta que los dos agentes lograron “llevar a cabo una intervención de alto riesgo criminal”, cuando “el imputado se detuvo y dio reversa con su Cheavy Equinox negro”, hasta que impactó la patrulla, “causando daños al lado del bumper delantero por el lado del pasajero”.

Los oficiales se bajaron y “dieron comandos verbales altos al imputado para que saliera del vehículo y el imputado se rehusó”.

Entonces, detalló la denuncia, rompieron el cristal de la ventana del lado del conductor “y el imputado fue extraído”.

“Además, durante el altercado con el imputado, el sargento Guzmán vio una pistola color negra metálica en la cintura del imputado que le fue sacada, dirigiendo al imputado al suelo, dando comandos verbales altos para que dejara de resistir”, apuntó.

Después de ser esposado, vieron que el arma era una pistola semiautomática Springfiled 9mm con una bala cargada y un cargador con nueve municiones.

Actualmente, Rosario Miranda se encuentra detenido en la cárcel de Turner Guilford Knigh en espera de la vista de lectura de acusación, pautada para el 15 de diciembre.