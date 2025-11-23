Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anuncian el pago del bono de Navidad para los empleados del gobierno

También, la gobernadora Jenniffer González detalló que cuáles días tendrán libres durante las festividades de noviembre y diciembre

23 de noviembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En los próximos días se ofrecería información de la cantidad de solicitudes recibidas, patronos exonerados, solicitudes aceptadas parcialmente y denegadas. (Archivo)
La Fortaleza informó que el anuncio surge luego de que la Junta de Supervisión Fiscal autorizara el pago del bono de Navidad.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los servidores públicos recibirán este miércoles, 26 de noviembre el bono de Navidad, además de la concesión de días libres durante las festividades de noviembre y diciembre, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

RELACIONADAS

Asimismo, informó que los empleados públicos tendrán libre este miércoles con cargos a vacaciones y también tendrán el viernes, 28 de noviembre libre sin cargo a vacaciones.

La gobernadora también ha concedido el miércoles, 24 diciembre, Noche Buena, libre con cargo a vacaciones.

El jueves, 25 de diciembre -Día de Navidad- es feriado y el viernes, 26 de diciembre será concedido libre sin cargo vacaciones.

“De esta manera, también en diciembre, por disposición de la gobernadora, los empleados públicos contarán con tres días consecutivos para estar junto a sus seres queridos en la época familiar más importante del año”, indicó el comunicado.

Para la despedida de año, el miércoles, 31 de diciembre, la gobernadora ha determinado que los empleados públicos trabajarán hasta el mediodía y el resto de ese día será libre sin cargo a vacaciones, seguido del jueves, 1 de enero que es feriado.

“Los empleados públicos recibirán $600.00 de bono de Navidad, según estipulado por ley”, detalló el comunicado.

Agregó que la gobernadora había estado esperando por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la solicitud que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para la redistribución de un total de $50,407,418 en fondos estatales para el pago del bono de Navidad y que al igual del pasado año, los empleados lo recibirán antes del Día de Acción de Gracias.

Señaló que la JSF aprobó el pasado viernes esta petición de parte del gobierno para el pago del bono, permitiendo que el mismo se anuncie hoy.

La cuantía de fondos públicos para el pago del bono de Navidad asciende a $49,518,990 provenientes de transferencia interinstitucional de las asignaciones bajo la custodia de la OGP a varias agencias gubernamentales y $888,428 de redistribuciones para ciertas agencias gubernamentales de las asignaciones de nómina dentro de sus Presupuestos Certificados del Fondo de Ingresos Especiales del año fiscal 2026.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
