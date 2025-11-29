Opinión
Se roban dos perros Yorkshire terrier durante un escalamiento a una residencia en Bayamón

La Policía investiga el caso que se reportó en la madrugada de este sábado

29 de noviembre de 2025 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perro, un Yorkshire Terrier, tiene un valor de $4,000. (Archivo)
Una foto de archivo de un perro Yorkshire Terrier.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades reportaron el robo de dos perros Yorkshire terrier de una residencia en la urbanización Sierra Bayamón, en el mencionado municipio.

Según el informe preliminar de la Policía, los canes fueron robados durante un escalamiento ocurrido en la madrugada de este sábado.

La querellante indicó que alguien logró ingresar a su hogar sin causar daños y se llevó ilegalmente a los dos perros, uno de color negro y rubio, y el otro rubio y gris.

El caso fue investigado inicialmente por el policía municipal Steven Ortiz, quien remitió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

