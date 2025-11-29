Se roban dos perros Yorkshire terrier durante un escalamiento a una residencia en Bayamón

Las autoridades reportaron el robo de dos perros Yorkshire terrier de una residencia en la urbanización Sierra Bayamón, en el mencionado municipio.

Según el informe preliminar de la Policía, los canes fueron robados durante un escalamiento ocurrido en la madrugada de este sábado.

La querellante indicó que alguien logró ingresar a su hogar sin causar daños y se llevó ilegalmente a los dos perros, uno de color negro y rubio, y el otro rubio y gris.