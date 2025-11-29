Se roban dos perros Yorkshire terrier durante un escalamiento a una residencia en Bayamón
La Policía investiga el caso que se reportó en la madrugada de este sábado
29 de noviembre de 2025 - 12:20 PM
Las autoridades reportaron el robo de dos perros Yorkshire terrier de una residencia en la urbanización Sierra Bayamón, en el mencionado municipio.
Según el informe preliminar de la Policía, los canes fueron robados durante un escalamiento ocurrido en la madrugada de este sábado.
La querellante indicó que alguien logró ingresar a su hogar sin causar daños y se llevó ilegalmente a los dos perros, uno de color negro y rubio, y el otro rubio y gris.
El caso fue investigado inicialmente por el policía municipal Steven Ortiz, quien remitió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
