Roban $20,000 en efectivo, prendas y lujosos relojes durante escalamiento en una residencia en Barceloneta
El robo se reportó en la noche del viernes, informó la Policía
29 de noviembre de 2025 - 11:32 AM
29 de noviembre de 2025 - 11:32 AM
Un escalamiento fue reportado la noche del viernes en una residencia en la urbanización Las Praderas, en Barceloneta, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, una o más personas forzaron una ventana del lado norte de la vivienda, logrando acceso al interior. Una vez dentro de la propiedad, se apropiaron de $20,000 en efectivo.
También se robaron prendas valoradas en aproximadamente $10,000 que se encontraban en el interior de una caja fuerte color gris, ubicada en uno de los vestidores; dos relojes, uno Rolex, valorado en $12,000, y otro TAG Heuer, con valor de $7,000.
El agente Mario Montesino, adscrito al Distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: