NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $20,000 en efectivo, prendas y lujosos relojes durante escalamiento en una residencia en Barceloneta

El robo se reportó en la noche del viernes, informó la Policía

29 de noviembre de 2025 - 11:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo. (Archivo)
Los ladrones cargaron con dinero, prendas y relojes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un escalamiento fue reportado la noche del viernes en una residencia en la urbanización Las Praderas, en Barceloneta, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una o más personas forzaron una ventana del lado norte de la vivienda, logrando acceso al interior. Una vez dentro de la propiedad, se apropiaron de $20,000 en efectivo.

También se robaron prendas valoradas en aproximadamente $10,000 que se encontraban en el interior de una caja fuerte color gris, ubicada en uno de los vestidores; dos relojes, uno Rolex, valorado en $12,000, y otro TAG Heuer, con valor de $7,000.

El agente Mario Montesino, adscrito al Distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
