Roban $20,000 en efectivo, prendas y lujosos relojes durante escalamiento en una residencia en Barceloneta

Un escalamiento fue reportado la noche del viernes en una residencia en la urbanización Las Praderas, en Barceloneta, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una o más personas forzaron una ventana del lado norte de la vivienda, logrando acceso al interior. Una vez dentro de la propiedad, se apropiaron de $20,000 en efectivo.

También se robaron prendas valoradas en aproximadamente $10,000 que se encontraban en el interior de una caja fuerte color gris, ubicada en uno de los vestidores; dos relojes, uno Rolex, valorado en $12,000, y otro TAG Heuer, con valor de $7,000.