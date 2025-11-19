Opinión
19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúa pesquisa tras robo de chihuahua y prendas en un apartamento en Guaynabo

La Policía confirmó que espera por “prueba científica”

19 de noviembre de 2025 - 5:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el CIC de Bayamón. (Alex Figueroa Cancel)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias de un robo ocurrido la noche del lunes en un apartamento de Guaynabo, donde los ladrones se llevaron un perrito chihuahua, dinero en efectivo y $135,000 en prendas.

Según el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, José Carrión Colón, la Policía cuenta con un video de evidencia donde se vio a los sospechosos, pero “estaban enmascarados”.

“Estamos esperando por la prueba científica”, estableció Carrión Colón, quien reveló que también levantaron algunas huellas dactilares en la escena.

La evidencia fue levantada por la División de Servicios Técnicos.

La investigación apunta a que las personas sospechosas lograron acceso al interior del apartamento luego de que presuntamente forzaran un panel. Tras entrar, tomaron una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000 y $70,000 en efectivo que estaban dentro de una caja fuerte.

“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada en ese momento.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
