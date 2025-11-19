Continúa pesquisa tras robo de chihuahua y prendas en un apartamento en Guaynabo

Las autoridades investigan las circunstancias de un robo ocurrido la noche del lunes en un apartamento de Guaynabo, donde los ladrones se llevaron un perrito chihuahua, dinero en efectivo y $135,000 en prendas.

Según el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, José Carrión Colón, la Policía cuenta con un video de evidencia donde se vio a los sospechosos, pero “estaban enmascarados”.

“Estamos esperando por la prueba científica”, estableció Carrión Colón, quien reveló que también levantaron algunas huellas dactilares en la escena.

La evidencia fue levantada por la División de Servicios Técnicos.

La investigación apunta a que las personas sospechosas lograron acceso al interior del apartamento luego de que presuntamente forzaran un panel. Tras entrar, tomaron una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000 y $70,000 en efectivo que estaban dentro de una caja fuerte.