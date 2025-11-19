Opinión
19 de noviembre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extraditan a Puerto Rico a hombre buscado por asesinato y agresión sexual

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó sobre el traslado de Juan Elías Zorrilla Pereira desde la República Dominicana

19 de noviembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los alguaciles federales entregarán a Juan Elías Zorrilla Pereira a la Policía de Puerto Rico. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre buscado desde el 2022 que presuntamente asesinó a un hombre y violó a una mujer en San Juan fue extraditado a Puerto Rico este miércoles procedente de la República Dominicana, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals)

El caso fue reportado el 17 de diciembre de 2022, en el sector Capetillo de Río Piedras.

De acuerdo con la investigación de la Policía, Juan Elías Zorrilla Pereira, de 37 años, supuestamente forzó la entrada a la propiedad de su exnovia y mató a puñaladas a Bienvenido Rodríguez Vázquez, de 40 años de edad. Según la pesquisa, luego golpeó y violó a su exnovia.

Zorrilla Pereira fue imputado por robo agravado, asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, violación a la Ley de Armas, abuso agravado, violencia de género y amenaza.

En comunicado de prensa, el Servicio de Alguaciles indicó que miembros del Grupo de Trabajo de Ofensores Violentos, que incluye a la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, concentraron inicialmente la búsqueda en el área de Río Piedras y otras comunidades cercanas.

“La investigación después se extendió a (la) República Dominicana, donde Zorrilla Pereira fue localizado y arrestado a petición de (el gobierno de) Estados Unidos el 4 de septiembre, en Miches”, explicó el comunicado.

La detención ocurrió durante “un operativo liderado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la asistencia de la Oficina del Servicio de Alguaciles federales en República Dominicana”.

El comunicado señaló que tan pronto llegue a la isla, Zorrilla Pereira será transferido a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento.

“El compromiso de nuestro Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos de los Alguaciles Federales en Puerto Rico es capturar a los fugitivos violentos y llevarlos ante la justicia. Nuestros ciudadanos merecen comunidades seguras, libres de estos individuos peligrosos”, indicó, en declaraciones escritas, Wilmer Ocasio Ibarra, jefe del Servicio de Alguaciles en San Juan.

“Nos mantenemos vigilantes y plenamente comprometidos para garantizar que quienes creen poder evadir las consecuencias de sus actos rindan cuentas”, afrimó.

Policía de Puerto Rico Departamento de Justicia Servicio de Alguaciles federal Agresión sexual Asesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
