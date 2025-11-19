Extraditan a Puerto Rico a hombre buscado por asesinato y agresión sexual

Un hombre buscado desde el 2022 que presuntamente asesinó a un hombre y violó a una mujer en San Juan fue extraditado a Puerto Rico este miércoles procedente de la República Dominicana, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals)

El caso fue reportado el 17 de diciembre de 2022, en el sector Capetillo de Río Piedras.

De acuerdo con la investigación de la Policía, Juan Elías Zorrilla Pereira, de 37 años, supuestamente forzó la entrada a la propiedad de su exnovia y mató a puñaladas a Bienvenido Rodríguez Vázquez, de 40 años de edad. Según la pesquisa, luego golpeó y violó a su exnovia.

Zorrilla Pereira fue imputado por robo agravado, asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, violación a la Ley de Armas, abuso agravado, violencia de género y amenaza.

En comunicado de prensa, el Servicio de Alguaciles indicó que miembros del Grupo de Trabajo de Ofensores Violentos, que incluye a la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, concentraron inicialmente la búsqueda en el área de Río Piedras y otras comunidades cercanas.

“La investigación después se extendió a (la) República Dominicana, donde Zorrilla Pereira fue localizado y arrestado a petición de (el gobierno de) Estados Unidos el 4 de septiembre, en Miches”, explicó el comunicado.

La detención ocurrió durante “un operativo liderado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la asistencia de la Oficina del Servicio de Alguaciles federales en República Dominicana”.

El comunicado señaló que tan pronto llegue a la isla, Zorrilla Pereira será transferido a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento.

“El compromiso de nuestro Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos de los Alguaciles Federales en Puerto Rico es capturar a los fugitivos violentos y llevarlos ante la justicia. Nuestros ciudadanos merecen comunidades seguras, libres de estos individuos peligrosos”, indicó, en declaraciones escritas, Wilmer Ocasio Ibarra, jefe del Servicio de Alguaciles en San Juan.