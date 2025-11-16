Agentes federales realizan operativo en el barrio Capetillo en San Juan

Una mujer que, presuntamente, está embarazada, fue lanzada al pavimento, mientras que otro hombre recibió, al menos, dos descargas eléctricas de una pistola paralizante

Agentes federales realizaron, durante el día de hoy, sábado, al menos un operativo, en la calle 12 del barrio Capetillo, en San Juan, en el que detuvieron a una persona no identificada.

Según constató El Nuevo Día en varios vídeos enviados por personas que presenciaron la intervención, realizadas en horas de la noche, dos agentes se lanzaron sobre un hombre, que ya se encontraba en el piso, en un intento por restringirlo.

Al menos otros dos agentes formaron un pequeño cerco para mantener a los residentes alejados. Sin embargo, en un momento dado un hombre intentó remover a uno de los agentes de encima del hombre en el pavimento, por lo que uno de los oficiales a cargo del cerco lo derribó.

Esto, en cambio, llevó a otras dos personas a interceder, desembocando en un forcejeo. En dicho forcejeo, en el que otros tres residentes intercedieron, una mujer embarazada fue empujada por un agente y cayó al pavimento.

PUBLICIDAD

José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, indicó a El Nuevo Día que la mujer embarazada que fue empujada es la esposa del hombre que fue detenido.

El vídeo también muestra a otro agente, con el rostro cubierto con una máscara, lanzar un puño a uno de los ciudadanos. El agente que derribó al ciudadano que intercedió, desenfunda una pistola aturdidora (Taser) mientras una persona saca su celular para comenzar a grabarlo.

Acto seguido, el agente derriba el celular con su mano y un hombre lo empuja por la espalda. El agente, tras recuperarse del empujón apunta y dispara la pistola aturdidora contra el hombre, llevándolo al suelo con una descarga eléctrica. Pese a que el hombre cayó al pavimento, el agente accionó el gatillo nuevamente, propinándole una segunda descarga al hombre.

Por último, el agente removió los dardos que impactaron al hombre, mientras que el resto del personal montó al detenido en una guagua negra y se marcharon del lugar.

“Este señor estaba siendo maltratado en el piso. Su esposa embarazada fue lanzada contra el pavimento, rompieron el celular de su madre. Como quedó documentado, está creciendo la agresividad de los agentes, pero estos agentes están por encima de la ley y no son inmunes a demandas”, subrayó Rodríguez vía telefónica.

El líder comunitario resaltó que mientras la criminalidad continúa en aumento, tanto en San Juan como en el resto de la isla, los agentes se concentran en detener a personas buenas y obreras.

“En la madrugada de hoy (sábado) ejecutaron a dos personas en Barrio Obrero, y mientras el crimen está rampante, fíjese a lo que estos agentes se dedican. Esta persona no estaba cometiendo ningún delito, solo estar aquí sin estatus migratorio definido. Y eso no es un delito, eso es una falta administrativa. En vez de dedicar esos recursos para atacar la criminalidad, fíjese a lo que se dedican”, subrayó Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Eso es la dicotomía de esta situación; estamos viendo la discriminación racial, por el color. Para estos agentes, ser negro es un acto de delincuencia, como lo es ser hispano en los Estados Unidos en estos momentos. Andan detrás de personas humildes, de obreros de la construcción que no han cometido delito alguno. El pueblo está perdiendo la confianza en estas instuticones (de ley y orden)”, enfatizó el líder comunitario.