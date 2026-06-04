Investigan incendio de residencia en Rincón: “Destruida en su totalidad”
El investigador del Cuerpo de Bomberos y agentes especializados de la División de Explosivos de la Policía determinarán la causa del fuego
4 de junio de 2026 - 9:08 AM
4 de junio de 2026 - 9:08 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que una residencia resultó completamente consumida por un incendio en la madrugada de hoy, jueves, en Rincón.
El caso fue reportado a eso de las 5:00 a.m., en una casa de madera y cemento, ubicada en la carretera PR-414.
“La estructura resultó destruida en su totalidad. El siniestro fue extinguido por el Cuerpo de Bomberos de Rincón, bajo la intervención del personal Mercado y Ramos”, indica el informe policiaco.
Agregó que, “afortunadamente no se reportaron personas heridas. Al lugar también se presentó Héctor Martínez, de Manejo de Emergencias Municipal, para coordinar los trabajos correspondientes”.
El investigador del Negociado del Cuerpo de Bomberos y agentes especializados de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico determinarán la causa del fuego.
La querella fue investigada por la agente Alma Rodríguez Moreno, bajo la supervisión del sargento Gabriel Ruiz Hernández, adscritos al Distrito de Rincón.
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