Hallan cuerpo baleado en Luquillo

El cuerpo de un hombre baleado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes en Luquillo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:00 a.m., en el kilómetro 3.6 de la carretera PR-984, en el barrio Juan Martín.

Según la información preliminar, los agentes confirmaron el hallazgo del occiso tirado sobre el pavimento, con múltiples heridas de bala.

De acuerdo con la versión inicial, los sicarios le habrían disparado múltiples veces en el rostro.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo.