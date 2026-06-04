Hallan sin vida a una agente de bienes raíces, sus hijas y su exesposo en Florida: investigan como homicidio-suicidio

Una destacada corredora de bienes raíces, sus dos hijas y su exesposo fueron encontrados sin vida en una casa en Florida, informaron las autoridades.

“La investigación del Negociado de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade está llevando a los detectives a creer que este incidente fue un homicido-suicidio”, indicó la Oficina del Sheriff, en declaraciones escritas.

La agencia identificó a los fallecidos como Melanie Lauren Hyer, de 46 años y reconocida en Florida como una influyente agente inmobiliaria, que comúnmente era entrevistada por distintos medios de comunicación sobre la industria de las bienes raíces.

En la residencia ubicada en la Doral Isles también encontraron los cuerpos de sus hijas Savannah Whiten, de 11 años, y Sienna Whiten, de 8 años.

Asimismo, los agentes encontraron sin vida a Ryan Charles Whiten, de 42 años.

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Según varios reportes periodísticos, ambos adultos estaban divorciados.

Los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada para “comprobar el bienestar”, informó la Oficina del Sheriff.

“Los resultados preliminares indican que todos los individuos sufrieron heridas de arma blanca”, añadió el comunicado, sin precisar una conclusión oficial sobre la persona responsable de los hechos.

Además de vecinos y allegados, una de las personas que se expresó sorprendida por lo sucedido fue la alcaldesa de la ciudad de Doral, Chrisine Fraga.

“Nuestra comunidad de Doral está desconsolada por la tragedia inimaginable que ha impactado a una familia local y se ha cobrado la vida de una madre y sus dos hijas pequeñas”, manifestó Fraga en declaraciones escritas.

Agregó que “como madre, y como alguien que conoció y admiró personalmente a la madre amorosa y dedicada en el centro de esta tragedia, siento esta pérdida especialmente cerca de casa. Me duele el corazón por sus seres queridos, compañeros de clase, maestros, amigos, vecinos y todos los que están de duelo durante este momento increíblemente doloroso”.

“Esta tragedia también nos recuerda dolorosamente que debemos seguir teniendo conversaciones sinceras sobre salud mental, violencia doméstica, bienestar emocional y la importancia de alzar la voz cuando algo no nos parece bien. Debemos apoyarnos mutuamente, hacer preguntas difíciles y animar a quienes están pasando por dificultades a buscar ayuda antes de que la situación se agrave y provoque un dolor irreparable”, afirmó.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.