Hurtan seis vacas valoradas en $12,000 de vaquería en Cayey
El querellante se percató de que faltaban los animales mientras realizaba el conteo del ganado
24 de julio de 2026 - 5:00 PM
24 de julio de 2026 - 5:00 PM
Seis vacas, valoradas en $12,000, supuestamente fueron hurtadas de una vaquería ubicada en el barrio Las Vegas, en Cayey.
Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes en la vaquería Montellano, localizada en el kilómetro 0.9 de la PR-743.
De acuerdo con la Uniformada, el querellante se percató de que faltaban los animales, de raza Holstein, mientras realizaba el conteo del ganado.
El perjudicado indicó que no había autorizado a ninguna persona a trasladarlos, por lo que notificó lo ocurrido a la Policía.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.
También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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