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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hurtan seis vacas valoradas en $12,000 de vaquería en Cayey

El querellante se percató de que faltaban los animales mientras realizaba el conteo del ganado

24 de julio de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado indicó que no había autorizado a ninguna persona a trasladarlos, (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Seis vacas, valoradas en $12,000, supuestamente fueron hurtadas de una vaquería ubicada en el barrio Las Vegas, en Cayey.

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Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes en la vaquería Montellano, localizada en el kilómetro 0.9 de la PR-743.

De acuerdo con la Uniformada, el querellante se percató de que faltaban los animales, de raza Holstein, mientras realizaba el conteo del ganado.

El perjudicado indicó que no había autorizado a ninguna persona a trasladarlos, por lo que notificó lo ocurrido a la Policía.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsCayey Policía de Puerto RicoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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