Más de 200,000 personas huyen de los violentos incendios forestales que asolan a Francia y España

Arcachon, Francia— El viernes, varios incendios forestales de gran magnitud se propagaron sin control por el suroeste de Francia y el centro de España, lo que obligó a las autoridades a evacuar a unas 200,000 personas de sus hogares. Algunas incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron la zona turística de la costa atlántica francesa.

Según informaron las autoridades francesas, decenas de bomberos resultaron heridos, pero no se registraron víctimas mortales en ninguno de los dos países.

Unas 141,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en los departamentos franceses de Gironda y Landas, según informó el Ministerio del Interior francés. En el centro de España, 60,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, según informó el Ministerio del Interior español.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha declarado que el gran incendio forestal que ha arrasado amplias extensiones de terreno en el suroeste de Francia se dirige ahora hacia la ciudad de Burdeos.

En declaraciones al canal de televisión francés TF1, Núñez afirmó que el incendio forestal que, a primera hora del día, obligó a evacuar la península de Cap Ferret se ha extendido por 54 millas cuadradas, lo que ha provocado que 110,000 personas hayan tenido que abandonar sus hogares en la región de Gironda.

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“Nos enteramos a media tarde de que, tras el cambio de dirección del viento, se había convertido en un gran incendio autosostenido que resulta extremadamente difícil de controlar”, afirmó Núñez. “Ahora se está desplazando hacia el este, en dirección al área metropolitana de Burdeos. Vamos a reorganizar nuestra intervención para poder combatirlo desde tierra y evitar que avance hacia Burdeos”.

Un helicóptero de extinción de incendios lanza agua sobre las llamas mientras avanza un incendio forestal cerca de Burgohondo, en la provincia de Ávila (España), el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) (Manu Fernandez)

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, que active la unidad de respuesta a crisis del Gobierno, y ha ordenado a las fuerzas armadas que se movilicen para proporcionar el máximo refuerzo posible a los servicios civiles de emergencia. Al ser preguntado sobre si Burdeos se encuentra en peligro, Núñez respondió: “Por el momento, no. Por supuesto, haremos todo lo posible para protegerla utilizando recursos terrestres, incluidos los medios militares movilizados y nuestros bomberos”.

El incendio se declaró el miércoles cerca de la península de Cap Ferret, en la costa atlántica de Francia. Situada a solo 37 millas de Burdeos, la península suele ofrecer paisajes impresionantes y playas de arena, así como pueblos dedicados al cultivo de ostras y complejos turísticos de lujo. Algunas personas huyeron de las llamas en barco.

En las Landas se declaró otro incendio forestal que provocó la evacuación de 31,000 personas, mientras que tanto Francia como España solicitaron ayuda a otros Estados miembros de la Unión Europea.

«Es bastante impresionante e incluso aterrador», afirmó Laurent Moretti, un vecino de la localidad de Arès. “Nunca antes se había producido una evacuación de esta magnitud. Lo único que esperamos de verdad es que los bomberos puedan controlar rápidamente la situación”.

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El jueves ya se había evacuado a más de 20,000 personas de pueblos y centros turísticos, pero esa cifra se disparó el viernes, cuando los incendios se descontrolaron.

Las autoridades locales del departamento de Gironda han informado de que las llamas han arrasado 53 viviendas y un camping, y han añadido que 42 bomberos han resultado heridos. Alrededor de 1,500 personas que huyeron de la península llegaron por mar a la ciudad de Arcachon, algunas a bordo de pequeños taxis acuáticos y otras en embarcaciones más grandes.

Se han movilizado cientos de bomberos franceses y el viernes se enviaron refuerzos adicionales, tanto terrestres como aéreos, para combatir el incendio. Mientras tanto, otro gran incendio forestal destruyó 10 millas cuadradas de terreno más al sur, a lo largo de la costa. El incendio seguía sin estar controlado y los fuertes vientos dificultaban la labor de los bomberos.

Las autoridades creen que ambos incendios se debieron a causas accidentales.

Los residentes pasan la noche en un polideportivo tras ser evacuados de sus hogares debido a la amenaza de un incendio forestal en Cebreros, provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) (Manu Fernandez)

Macron afirmó que Francia recibirá refuerzos de la UE, entre los que se incluyen dos aviones Canadair de extinción de incendios de Croacia, dos aviones Air Tractor de Portugal y dos helicópteros Black Hawk de gran capacidad de carga procedentes de la República Checa y Eslovaquia. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, señaló que Italia y Grecia enviarán cada una dos aviones Canadair para el lanzamiento de agua.

España lucha por sofocar varios incendios en medio de ola de calor

En España, el Gobierno declaró por primera vez el estado de emergencia nacional por incendios forestales, después de que los incendios en Madrid y en la cercana provincia de Ávila obligaran a evacuar a unas 60 000 personas de las localidades situadas al oeste de la capital.

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Los incendios se están viendo avivados por una ola de calor, y se prevé que las temperaturas superen los 102 grados Fahrenheit en algunas zonas de España.

Los dos grandes incendios cerca de Madrid se fusionaron en uno solo que, el viernes por la tarde, ya había arrasado rápidamente 11.5 millas cuadradas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, lo calificó como el peor de la historia de Madrid.

Francisco Martín, representante del Gobierno central en la Comunidad de Madrid, afirmó que se había ordenado a otras 20,000 personas que se refugiaran en sus hogares en localidades situadas al oeste de la capital. Martín señaló que podrían producirse más evacuaciones y que la prioridad ahora era proteger la localidad de San Lorenzo, donde se encuentra El Escorial, el palacio real y monasterio del siglo XVI de Felipe II.

Mientras tanto, un incendio en Ávila, a menos de dos horas al noroeste de Madrid, había arrasado 34 millas cuadradas. La Guardia Civil española detuvo a un hombre y está investigando a otro por haber utilizado presuntamente maquinaria pesada en una zona en la que estaba prohibido debido al riesgo de incendio. La policía cree que una chispa provocó el incendio el jueves.

“En mis 60 años de vida nunca había visto algo así en mi pueblo, nunca había visto un incendio de estas dimensiones”, declaró a la cadena nacional española TVE Francisco Martínez, alcalde de Burgohondo, cuyos vecinos fueron evacuados de forma preventiva en Ávila.

El humo y las llamas se elevan mientras un incendio forestal avanza cerca de La Adrada, provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) (Manu Fernandez)

La televisión española mostró imágenes grabadas por los vecinos que huían, en las que se veían muros de llamas coronados por largas columnas de humo que avanzaban por bosques y matorrales. Los fuertes vientos y el terreno accidentado complicaron la labor de los bomberos, que combatieron los incendios con camiones de bomberos y excavadoras.

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“Había humo y fuego por todo el pueblo, tenía miedo. Todo era fuego y humo, la gente estaba nerviosa”, declaró Joaquín Espinosa, de 33 años, a The Associated Press antes de que él y sus vecinos fueran evacuados de la localidad de Chapinería, situada a menos de una hora en coche al oeste de Madrid.

Fuertes vientos complican labores de rescate

En una semana, España ha sufrido los peores incendios de su historia, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid.

Los bomberos seguían intentando extinguir el segundo mayor incendio de la historia de España, en la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, después de que este hubiera arrasado unas 120 millas cuadradas durante la última semana. Además, trece personas perdieron la vida en un incendio ocurrido a principios de este mes en el sur de España, el más mortífero de los que se recuerdan en los últimos tiempos en España.

La ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado que en España ya se han quemado este año 440 millas cuadradas, más de cinco veces la superficie quemada durante el primer semestre de 2025. El viernes había otros nueve incendios graves activos en distintas zonas de España.

Sánchez pidió el miércoles un pacto entre los partidos políticos para luchar contra el cambio climático, algo que, según él, es fundamental para adaptarse a un clima más propenso a los incendios. España ha registrado temperaturas récord en los últimos veranos e incendios forestales cada vez más violentos.

El analista especializado en incendios forestales Raúl Quílez señaló que, además del impacto del cambio climático, las zonas rurales de España se han vuelto más vulnerables a los incendios debido al abandono de las tierras de cultivo que tradicionalmente servían como zonas de protección alrededor de los pueblos. Ahora, según explicó, los árboles y la maleza suelen llegar hasta las viviendas, lo que las pone en peligro.

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