NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Suben a 19 los muertos en incendios forestales en Chile entre inquietud por reactivación de focos

Las condiciones climáticas en el centro del país han avivado las llamas, indicó el ministro de Seguridad Pública

19 de enero de 2026 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al menos 15 personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que llegaron a viviendas y vehículos del centro sur de Chile.Debido a esto, el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó un estado de catástrofe y disponer todos los recursos necesarios para atender la emergencia.En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.
1 / 16 | Suben a 19 los muertos en incendios forestales en Chile entre inquietud por reactivación de focos. Al menos 15 personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que llegaron a viviendas y vehículos del centro sur de Chile. - Javier Torres
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santiago - El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, elevó este lunes a 19 el número de personas fallecidas a causa de los graves incendios forestales que azotan las regiones centrales de Ñuble y el Biobío, donde los efectivos de bomberos y protección civil siguen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos.

En una rueda de prensa, el ministro ha recalcado que la principal preocupación reside en evitar nuevos focos de propagación, debido a que las condiciones climáticas en la zona siguen siendo especialmente complicadas.

“Dadas las condiciones climáticas, nuevos focos podrían hacer más complejos los incendios activos en la actualidad. Las personas no deben ejecutar acciones que puedan dar inicio a la propagación de incendios. Eso supone cuestiones domésticas como no encender basura a evitar conductas negligentes” ha alertado el ministro de Seguridad Pública.

El ministro aprovechó el nuevo balance de la situación para agradecer el comportamiento de todos los ciudadanos y anunciar que no ha habido detenidos por saltarse el toque de queda impuesto para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de emergencia.

“En la noche de ayer, el toque de queda provocó efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones. No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda. Por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios desplazadas todos ellos fueron en el contexto de traslado por razones de emergencia”, afirmó.

Tampoco sucedieron saqueos o irregularidades como las que acaecieron en la región dos noches atrás.

Alicia Cebrián, directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ha recordado que “los incendios siguen activos” y “los más importantes no están controlados aún” así como que podrían reactivarse algunos focos, por lo que ha demandado mantener la “situación de emergencia” y la colaboración ciudadana.

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 20,000 hectáreas y causado más de 15,000 damnificados.

Chile Fuego Incendios forestales
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
