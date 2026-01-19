Equipos de rescate recuperan más cadáveres tras incendio en centro comercial en Pakistán

Karachi - Los equipos de rescate han recuperado más cadáveres en un gran incendio declarado en un centro comercial de Karachi, la mayor ciudad de Pakistán, lo que eleva el número de víctimas mortales a al menos 15 y a 65 los desaparecidos,

Los bomberos extinguieron las llamas en el edificio de varios pisos Gul Plaza a última hora del domingo, casi 24 horas después de que estallaran, lo que permitió a los equipos de rescate entrar en el edificio. Las autoridades temían que el número de muertos siguiera aumentando.

El ministro jefe provincial de Sindh, Murad Ali Shah, declaró en una rueda de prensa en Karachi que los equipos de rescate estaban buscando supervivientes y fallecidos. Dijo que entre los muertos en el incendio había un bombero. Afirmó que el gobierno indemnizaría con 10 millones de rupias (36,000 dólares) a la familia de cada fallecido.

El fuego se propagó rápidamente por las tiendas de cosméticos, ropa y artículos de plástico, dijo el doctor Abid Jalal Sheikh, jefe de rescate de la ciudad.

Algunos de los familiares de los desaparecidos esperaban el lunes fuera de la plaza incendiada, esperando noticias.

Qaiser Ali declaró que su hija, su nuera y su hermana salieron de compras el sábado y estaban dentro del edificio cuando se declaró el incendio. Dijo que había hablado con las tres por teléfono móvil hasta el domingo, cuando enmudecieron.

“No sé qué les ha ocurrido ni si están vivos”, dijo Ali a The Associated Press. “Estamos rezando para que todos los desaparecidos salgan sanos y salvos”.

Mohammad Abrar dijo que consiguió escapar del incendio, pero su hermano, Saifur Rehman, propietario de una tienda en la plaza, quedó atrás. Dijo que temía por su seguridad.

Se desconoce la causa del incendio. La policía dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

Karachi, capital de la provincia de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a normas de seguridad deficientes y a la construcción ilegal. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad causó 10 muertos y 22 heridos.

