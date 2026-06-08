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Investigan hallazgo de restos humanos dentro de una residencia abandonada en Arecibo

Un agente recibió confidencias sobre una pesquisa que lleva a cabo, según la Policía

8 de junio de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Edwin Calderón Torres, de la división de homicidios del CIC de Arecibo y el fiscal José Acevedo Acevedo están a cargo de la pesquisa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del lunes, el hallazgo de lo que apuntan ser restos humanos en una residencia abandonada en el sector Arizona, en el barrio Hato Viejo, en Arecibo.

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De acuerdo a un informe preliminar de la Uniformada, el agente Carlos Rodríguez Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, “recibió unas confidencias sobre una investigación que lleva a cabo y localizó los restos humanos en una estructura abandonada”.

El agente Edwin Calderón Torres, de la división de homicidios del CIC de Arecibo, y el fiscal José Acevedo Acevedo están a cargo de la pesquisa.

En tanto, el Instituto de Ciencias Forenses maneja el levantamiento de los restos.

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