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Sigue la búsqueda tras histórica fuga de 195 presos de una cárcel en Panamá

En el proceso, murieron tres reos

8 de junio de 2026 - 1:46 PM

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Al menos 143 recapturados ya fueron presentados ante Juzgados de Garantías y muchos han recibido penas de 36 y 42 meses por haber huido de la cárcel, como ha informado el Ministerio Público (MP, Fiscalía). (Xavier Araújo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de Panamá - Una semana después de la fuga de 195 presos, un hecho inédito en la historia carcelaria de Panamá en el que además murieron tres reos, la Policía seguía este lunes buscando a menos de 20 que permanecen aún evadidos de la presión La Joyita, donde se han decomisado armas, municiones y antenas satelitales Starlink, entre otros “artículos prohibidos” en una serie de requisas.

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La Policía Nacional (PN) informó este lunes que fue capturado en una casa abandonada un hombre de 42 años acusado de homicidio y que es un recluso del pabellón 11 de La Joyita, una prisión de máxima y modera seguridad situada en las afueras de la Ciudad de Panamá con una población penal de alrededor de 4,700 reos según la información disponible.

Con esta nueva captura, solo falta por atrapar a 17 fugados, según el conteo de la prensa local. Al menos 143 recapturados ya fueron presentados ante Juzgados de Garantías y muchos han recibido penas de 36 y 42 meses por haber huido de la cárcel, como ha informado el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El fin de semana las autoridades realizaron requisas en varios pabellones de La Joyita y decomisaron seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 teléfonos celulares, cinco antenas satelitales Starlink, 35 routers Wi-Fi y $9,800 en efectivo, según un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública.

Aún no están claras las circunstancias en las que tuvo lugar esta fuga masiva, ni las circunstancias en que murieron los tres reos ni quienes eran. En principio se informó además de nueve presos heridos, seis presos y tres custodios, de cuya condición de salud no se ha informado.

La fuga se produjo luego de que las autoridades penitenciarias, tras una situación de “alerta”, hicieran el traslado de un grupo de reos de “alto perfil” (peligrosidad) desde La Joyita hacia un penal en la provincia de Chiriquí, cerca a la frontera con Costa Rica, aunque las autoridades no han precisado si esto originó el incidente.

En Panamá hay alrededor de una docena de cárceles que albergan una población de más de 24,000 reclusos “con una sobresaturación de 35 %”, según dijo el pasado 2 de junio la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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