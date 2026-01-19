Lo que se sabe sobre el fatal accidente de trenes en España

Madrid - Un tren de alta velocidad descarriló el domingo por la noche en el sur de España, chocando con otro tren de alta velocidad y matando al menos a 39 personas e hiriendo a más de 150, informaron las autoridades españolas.

Las tareas de rescate seguían en marcha el lunes y las autoridades dijeron que es probable que aumente el número de víctimas mortales. El accidente fue el más mortífero en España desde el de 2013, en el que murieron 80 personas después de que un tren de cercanías se saliera de las vías al tomar una curva.

Esto es lo que hay que saber sobre el accidente:

El descarrilamiento y la colisión

El descarrilamiento se produjo el domingo a las 7:45 p.m., cuando la cola de un tren que transportaba 289 pasajeros en la ruta de Málaga a Madrid, la capital, descarriló. El tren chocó contra otro que se dirigía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur, según informó Adif.

La cabeza del segundo tren se llevó la peor parte del impacto, según el Ministro de Transportes español, Óscar Puente. La colisión hizo que los dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de 4 metros. Al parecer, la mayor parte de las muertes se produjeron en esos vagones.

La colisión tuvo lugar cerca de Adamuz, localidad de la provincia de Córdoba situada a unos 370 kilómetros al sur de Madrid.

El lunes por la mañana, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, dijo que las autoridades estaban registrando la zona cercana al accidente en busca de posibles cadáveres.

“El impacto fue tan increíblemente violento que hemos encontrado cadáveres a cientos de metros”, dijo Moreno.

Los agentes califican el accidente de “extraño”, con la investigación en marcha

Las explicaciones sobre las causas del accidente fueron escasas, y se está llevando a cabo una investigación oficial.

El Ministro de Transportes, Puente, calificó el accidente de “verdaderamente extraño”, ya que se produjo en un tramo llano de vía que había sido renovado en mayo. También dijo que el tren que saltó la vía tenía menos de 4 años. Ese tren pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren, que se llevó la peor parte del impacto, pertenecía a la empresa pública de trenes de España, Renfe.

Iryo informó el lunes en un comunicado de que su tren se fabricó en 2022 y pasó su último control de seguridad el 15 de enero.

España amplía su red ferroviaria de alta velocidad

España lleva décadas haciendo grandes inversiones en trenes de alta velocidad. Actualmente cuenta con la mayor red ferroviaria de Europa para trenes que circulan a más de 250 km/h, con más de 3,100 kilómetros de vías, según la Unión Europea.

La red es un medio de transporte popular, competitivo y seguro. Renfe dijo que más de 25 millones de pasajeros tomaron uno de sus trenes de alta velocidad en 2024.

El accidente del domingo fue el primero con víctimas mortales desde que la red ferroviaria española de alta velocidad inauguró su primera línea en 1992.

