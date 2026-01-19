Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Caos en estaciones y suspensión de servicio debido al accidente de dos trenes en España

Se reportaron al menos 10 personas muertas y 25 heridos hasta el momento

19 de enero de 2026 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid y 317 viajeros descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló. (ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España, que ha dejado al menos 10 muertos y 25 heridos graves, ha provocado caos en varias estaciones y que se haya suspendido el servicio para este lunes entre Madrid y varias ciudades de la región de Andalucía.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid y 317 viajeros descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedará suspendida durante “al menos durante todo el lunes 19 de enero”, según informó en X, la empresa estatal Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria.

Las estaciones de Atocha (Madrid), Sevilla, Córdoba y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger hoy sus trenes.

A las 11:00 p.m. de este domingo las oficinas de alquiler de coches abiertas en la estación de Atocha tienen largas colas en sus mostradores, mientras que las oficinas de atención al cliente de Renfe también tratan de dar respuesta a las demandas de los viajeros.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar su agenda del lunes para atender este accidente y aseguró que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes.

EspañaPedro SánchezAccidentes de trenes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
