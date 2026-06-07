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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un peatón atropellado frente a un parque en Toa Baja

Mientras, en Mayagüez, se registró otro un accidente de carácter grave

7 de junio de 2026 - 7:40 AM

Updated At

Actualizado el 7 de junio de 2026 - 8:10 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:55 p.m., en la carretera PR-865, frente al parque de Campanilla de Toa Baja. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció atropellado en la noche de ayer, sábado, en Toa Baja, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:55 p.m., en la carretera PR-865, frente al parque de Campanilla.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo Suzuki Vitara blanco transitaba de oeste a este cuando impactó al peatón, quien no fue identificado de inmediato. La Uniformada señaló que la persona arrollada, quien murió en el acto, caminaba por un lugar no apto para el cruce peatonal y con poco alumbrado.

El conductor se mantuvo en la escena y arrojó .000% en la prueba de alcohol en el organismo.

El fiscal Carlos Rodríguez ordenó ocupar el vehículo para fines periciales.

Más temprano, a eso de las 7:50 p.m. la Policía reportó otro accidente en la carretera PR-2, en Mayagüez.

Según el informe policiaco, el choque ocurrió en el semáforo ubicado en el área de Vista Verde, donde un vehículo impactó un “objeto fijo”.

Al momento, no se precisaron las circunstancias del incidente ni alguna descripción del conductor.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsToa BajaPeatón arrolladoAccidentes de TránsitoMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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