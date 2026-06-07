Fallece un peatón atropellado frente a un parque en Toa Baja

Un peatón falleció atropellado en la noche de ayer, sábado, en Toa Baja, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:55 p.m., en la carretera PR-865, frente al parque de Campanilla.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo Suzuki Vitara blanco transitaba de oeste a este cuando impactó al peatón, quien no fue identificado de inmediato. La Uniformada señaló que la persona arrollada, quien murió en el acto, caminaba por un lugar no apto para el cruce peatonal y con poco alumbrado.

El conductor se mantuvo en la escena y arrojó .000% en la prueba de alcohol en el organismo.

El fiscal Carlos Rodríguez ordenó ocupar el vehículo para fines periciales.

Más temprano, a eso de las 7:50 p.m. la Policía reportó otro accidente en la carretera PR-2, en Mayagüez.

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Según el informe policiaco, el choque ocurrió en el semáforo ubicado en el área de Vista Verde, donde un vehículo impactó un “objeto fijo”.