Buscan a mujer reportada como desaparecida en Carolina

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida en Carolina.

La Uniformada identificó a la mujer como Kamila Villamil Guerrero, de 28 años y residente del mismo municipio.

De acuerdo con la información preliminar, su madre avisó a las autoridades ayer, sábado, 6 de junio.

Villamil Guerrero fue vista por última vez cuando salió a eso del mediodía del sábado de una casa en la urbanización Valle Arriba Heights de Carolina.