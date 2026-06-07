Buscan a mujer reportada como desaparecida en Carolina
Fue vista por última vez al mediodía del 6 de junio en la urbanización Valle Arriba Heights
7 de junio de 2026 - 6:24 AM
7 de junio de 2026 - 6:24 AM
La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida en Carolina.
La Uniformada identificó a la mujer como Kamila Villamil Guerrero, de 28 años y residente del mismo municipio.
De acuerdo con la información preliminar, su madre avisó a las autoridades ayer, sábado, 6 de junio.
Villamil Guerrero fue vista por última vez cuando salió a eso del mediodía del sábado de una casa en la urbanización Valle Arriba Heights de Carolina.
Si alguien tiene información que pueda ayudar a las autoridades a encontrarla, puede llamar al 787-343-2020 o al 787793-1234 con las extensiones 2463 o 2464.
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