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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer reportada como desaparecida en Carolina

Fue vista por última vez al mediodía del 6 de junio en la urbanización Valle Arriba Heights

7 de junio de 2026 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kamila Villamil Guerrero fue reportada como desaparecida por su madre ayer, sábado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida en Carolina.

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La Uniformada identificó a la mujer como Kamila Villamil Guerrero, de 28 años y residente del mismo municipio.

De acuerdo con la información preliminar, su madre avisó a las autoridades ayer, sábado, 6 de junio.

Villamil Guerrero fue vista por última vez cuando salió a eso del mediodía del sábado de una casa en la urbanización Valle Arriba Heights de Carolina.

Si alguien tiene información que pueda ayudar a las autoridades a encontrarla, puede llamar al 787-343-2020 o al 787793-1234 con las extensiones 2463 o 2464.

Tags
DesaparecidosBreaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaPersonas desaparecidas
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