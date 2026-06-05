Buscan a una mujer reportada desaparecida en San Juan

Agentes de la Policía buscan localizar a una mujer de 48 años que fue vista por última vez el 30 de mayo en el hogar Buen Pastor, en San Juan.

La requisitoria de la Uniformada sostiene que Josefine Caba Velázquez fue reportada como desaparecida por su pareja luego de que fuera transportada desde Ponce hasta el mencionado lugar.

La mujer fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso aproximado de 198 libras, de ojos marrón y cabello negro.

Además, las autoridades apuntaron, como señas particulares, que posee un tatuaje en la espalda con la forma de un corazón y tiene una cicatriz en el lado derecho de la frente.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa rosada, pantalón azul y tenis deportivos blancos marca Reebok.