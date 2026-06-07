Investigan el asesinato de un hombre en Ponce
El cuerpo sin vida fue encontrado por las autoridades con heridas de bala
7 de junio de 2026 - 6:53 AM
7 de junio de 2026 - 6:53 AM
Un hombre fue asesinado circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Ponce.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:23 p.m., en la calle Reina, frente al complejo residencial Remanso de Paz.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área.
Cuando llegaron, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 212 asesinatos en lo que va de este año, 30 más que los 182 registrados a la misma fecha en el 2025.
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