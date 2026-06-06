Pérdida total: incendio destruye negocio que sería inaugurado este sábado en Juana Díaz

Un negocio y una residencia fueron consumidos en su totalidad por un incendio registrado en la mañana de este sábado en la PR-14, sector La Orta, en Juana Díaz.

La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que el siniestro fue reportado a eso de las 10:20 a.m.

“El incendio ya fue extinguido, pero fue pérdida total. Al momento, se desconocen las causas y, afortunadamente, no hubo heridos”, sostuvo Rosario.

El fuego destruyó el establecimiento 795 Sports Bar, ubicado cerca del cementerio municipal.

Según una publicación en redes sociales, el negocio tenía pautada su apertura e inauguración para las 6:00 p.m. de este sábado.