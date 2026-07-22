Arrestan a hombre imputado de asesinato en un incidente registrado en Hatillo

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra Jerry Rivera Santiago, de 65 años, imputado de asesinar a José C. Román Medina frente a una farmacia de Hatillo.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que el fiscal Ariel H. Chico Juarbe formuló dos cargos (asesinato en primer grado y apuntar y/o disparar un arma de fuego) contra Rivera Santiago por el asesinato, registrado el 20 de julio, de Román Medina, de 52 años y vecino de Barceloneta.

Calderón Cestero encontró causa en ambos cargos y fijó una fianza de $100,000 que Rivera Santiago no prestó. La vista preliminar fue señalada para el 5 de agosto.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, el imputado, que tiene licencia de portación de armas de fuego, supuestamente abrió fuego contra Román Medina en un incidente reportado a las 2:00 p.m. frente a la Farmacia Campo Alegre, ubicada en la carretera PR-130.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió, a las 2:18 p.m., una llamada que alertó sobre un altercado y una persona herida de bala.