Tras vista en alzada: causa para arresto contra presidente de Codepola por presunta agresión

La jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto durante una vista de Regla 6 en alzada contra Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), por presuntamente agredir a un instructor de armas de fuego.

La determinación ocurre luego de que la jueza Dayra Zoet Infante Bosques encontrara no causa para arresto en una vista celebrada previamente. Tras ese resultado, la Fiscalía anunció que acudiría en alzada.

Según la Policía, Torres Meléndez, de 55 años y residente en Guayama, enfrenta un cargo por maltrato a personas de edad avanzada.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2026, cerca de las 6:35 a.m., en las oficinas de TeleOnce, ubicadas en Paseo Caribe, en San Juan.

Ariel Torres Meléndez, enfrenta un cargo por maltrato a un adulto mayor. (Suministrada por la Policía)

Según la investigación, Torres Meléndez agredió a un adulto mayor, de 65 años, instructor de armas de fuego de la compañía Capitol, luego de la grabación de un programa de debate.

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La querella sostiene que el imputado presuntamente golpeó al perjudicado en el rostro con la mano, provocando que se le cayeran los espejuelos, y luego lo agarró por el cuello.

El adulto mayor cayó al suelo y sufrió laceraciones en el área del cuello, de acuerdo con la información ofrecida previamente por las autoridades.

En ese momento, el tribunal también expidió una orden de protección a favor de la víctima.

El caso fue consultado con la fiscal Adriana Albors, quien instruyó la radicación del cargo. Durante la vista en alzada, Durán Guzmán determinó causa y fijó una fianza de $5,000.

Torres Meléndez prestó la suma impuesta, fue fichado y quedó en libertad hasta la continuación de los procedimientos judiciales.