Ocho esquiadores mueren en avalanchas en Austria

Viena - Tres avalanchas en Austria causaron la muerte de ocho esquiadores, según informaron las autoridades.

Una esquiadora murió sepultada por un alud en la zona de Bad Hofgastein, en el oeste de Austria, a unos 2,200 metros de altitud, sobre las 12:30 p.m. del sábado, según el servicio de rescate de montaña de Pongau.

Unos 90 minutos después, una avalancha en el cercano valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, arrasó a siete personas. Cuatro murieron, dos resultaron gravemente heridas y una salió ilesa.

En la localidad de Pusterwald, en el centro de Austria, tres esquiadores checos murieron en una avalancha poco antes de las 4:30 p.m., según informó la policía. Cuatro de sus compañeros fueron evacuados a un lugar seguro.

