Un gallinero y 12 pollitos: la peculiar adición de JD Vance a su residencia de vicepresidente

WASHINGTON - El vicepresidente JD Vance ha añadido un gallinero a su residencia en el Observatorio Naval de EE.UU., junto con una docena de pollitos cuyo nuevo gallinero está diseñado para parecerse a la casa victoriana donde vive la segunda familia.

El gallinero, con una torreta redonda y un tejado de pizarra artificial, fue donado por Carolina Coops, una empresa de Carolina del Norte que anuncia gallineros “premium” que han conseguido un gran número de seguidores en las redes sociales. El gallinero se construyó a medida para la residencia y se terminó el 29 de mayo, según el propietario y fundador de la empresa.

“Es algo que me pareció increíble hacer por este país”, dijo Matthew DuBoise en una entrevista. “Es un lugar de historia y un lugar de importancia”.

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El gallinero se construyó sin dinero de los contribuyentes, según una persona familiarizada con el proyecto que habló de forma anónima por no estar autorizada a hablar de ello públicamente. La residencia acogió un evento familiar durante el fin de semana en el que los estudiantes locales de 4-H enseñaron a otros niños el gallinero recién instalado, dijo la persona.

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Desde 1977, los vicepresidentes han vivido en los terrenos del Observatorio Naval, de 72 acres, y muchos han dejado su propia huella en la propiedad. Joe Biden añadió un jardín patrimonial, la esposa de Mike Pence, Karen, contribuyó con colmenas, y las actualizaciones de Kamala Harris incluyeron papel pintado de color rosa en la biblioteca de la casa. Dan Quayle añadió a la propiedad una piscina climatizada en 1991.

Las gallinas de traspatio han resurgido en Estados Unidos en los últimos años. Una encuesta realizada en 2025 por la American Pet Products Association reveló que 11 millones de hogares estadounidenses las tenían.

The Daily Wire informó primero sobre la nueva movida de Vance.

En la campaña electoral de 2024, Vance habló a menudo del elevado precio de los huevos como indicador de la inflación de la que culpaba al entonces presidente Joe Biden. Vance bromeó sobre cuántos huevos comen sus dos hijos pequeños, diciendo una vez que “comen unos 14 huevos cada mañana”.

DuBoise dijo a su equipo que diseñara un gallinero a medida que enamorara a los Vance. Su diseñador se inspiró en la residencia del siglo XIX, recreando su torreta redonda y sus adornos verdes.

Para rematar la faena, Vance y su familia eligieron 12 pollitos para iniciar su rebaño, dijo.

DuBoise describió como un momento de “sueño americano” que su empresa fuera elegida para el proyecto. DuBoise supervisó la instalación y asesoró a Vance, su esposa Usha y sus hijos. Cuando Vance lo vio por primera vez, al vicepresidente se le iluminó la cara, dijo DuBoise.

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